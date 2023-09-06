06 сентября 2023

В ХМАО пенсионер ударил топором по голове сына-инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Сломанный воздух» с Красноярска в ГЦСИ. Екатеринбург, топор
По предварительным данным, пенсионер защищал семью от нападений сына Фото:

На жителя Нижневартовска заведено уголовное дело из-за того, что тот нанес своему 35-летнему сыну с инвалидностью удар топором по голове. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Нижневартовска.

«По обстоятельствам, произошедшим 5 сентября, где в ходе конфликта мужчина 1954 года рождения нанес не менее 1 удара обухом топора в область головы мужчине 1982 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)», — прокомментировали в правоохранительных органах.

По информации, полученной от собственного источника, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения просил деньги у родителей. Когда те отказали, мужчина напал на пожилых родственников и сестру. В следствие потасовки агрессор получил удар обухом топора по голове от отца. Родители тут же вызвали наряд скорой помощи. Предварительный диагноз, поставленный медиками — ушиб головного мозга, линейный перелом лобной кости и гематома. Уточняется, что пострадавший — инвалид второй группы с диагнозом «Шизофрения».

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нижневартовске пьяный пенсионер избил клюшкой девятилетнего ребенка, угрожая ему «свернуть шею». В ходе проверки сотрудники отдела УМВД Нижневартовска установили личность пенсионера. По предварительным данным, мужчина страдает деменцией.

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На жителя Нижневартовска заведено уголовное дело из-за того, что тот нанес своему 35-летнему сыну с инвалидностью удар топором по голове. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Нижневартовска. «По обстоятельствам, произошедшим 5 сентября, где в ходе конфликта мужчина 1954 года рождения нанес не менее 1 удара обухом топора в область головы мужчине 1982 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)», — прокомментировали в правоохранительных органах. По информации, полученной от собственного источника, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения просил деньги у родителей. Когда те отказали, мужчина напал на пожилых родственников и сестру. В следствие потасовки агрессор получил удар обухом топора по голове от отца. Родители тут же вызвали наряд скорой помощи. Предварительный диагноз, поставленный медиками — ушиб головного мозга, линейный перелом лобной кости и гематома. Уточняется, что пострадавший — инвалид второй группы с диагнозом «Шизофрения». Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нижневартовске пьяный пенсионер избил клюшкой девятилетнего ребенка, угрожая ему «свернуть шею». В ходе проверки сотрудники отдела УМВД Нижневартовска установили личность пенсионера. По предварительным данным, мужчина страдает деменцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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