Санитар ВСУ получил 26 лет колонии за расстрел мирных граждан

07 сентября 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Константин Сычак будет отбывание наказание в колонии строгого режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Санитара ВСУ Константина Сычака приговорили к 26 годам колонии строгого режима за расстрел автомобиля с мирными гражданами в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России. В 2022 году санитар вместе с сослуживцами убивали гражданских в Мариуполе. «Приговором суда Сычаку назначено наказание в виде 26 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении на сайте СК. По данным следствия, Сычак и другие боевики намеревались насильственно удержать власть в тогда оккупированном Киевом Мариуполе. Для этого они совершали тяжкие преступления в отношение гражданского населения.

Санитара ВСУ Константина Сычака приговорили к 26 годам колонии строгого режима за расстрел автомобиля с мирными гражданами в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России. В 2022 году санитар вместе с сослуживцами убивали гражданских в Мариуполе. «Приговором суда Сычаку назначено наказание в виде 26 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении на сайте СК. По данным следствия, Сычак и другие боевики намеревались насильственно удержать власть в тогда оккупированном Киевом Мариуполе. Для этого они совершали тяжкие преступления в отношение гражданского населения.