Санитар ВСУ получил 26 лет колонии за расстрел мирных граждан

Санитара ВСУ Константина Сычака приговорили к 26 годам колонии строгого режима за расстрел автомобиля с мирными гражданами в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
В 2022 году санитар вместе с сослуживцами убивали гражданских в Мариуполе. «Приговором суда Сычаку назначено наказание в виде 26 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», —
По данным следствия, Сычак и другие боевики намеревались насильственно удержать власть в тогда оккупированном Киевом Мариуполе. Для этого они совершали тяжкие преступления в отношение гражданского населения.
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