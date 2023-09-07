Санитар ВСУ получил 26 лет колонии за расстрел мирных граждан

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Константин Сычак будет отбывание наказание в колонии строгого режима Фото:
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Санитара ВСУ Константина Сычака приговорили к 26 годам колонии строгого режима за расстрел автомобиля с мирными гражданами в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

В 2022 году санитар вместе с сослуживцами убивали гражданских в Мариуполе. «Приговором суда Сычаку назначено наказание в виде 26 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении на сайте СК.

По данным следствия, Сычак и другие боевики намеревались насильственно удержать власть в тогда оккупированном Киевом Мариуполе. Для этого они совершали тяжкие преступления в отношение гражданского населения.

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Санитара ВСУ Константина Сычака приговорили к 26 годам колонии строгого режима за расстрел автомобиля с мирными гражданами в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России. В 2022 году санитар вместе с сослуживцами убивали гражданских в Мариуполе. «Приговором суда Сычаку назначено наказание в виде 26 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении на сайте СК. По данным следствия, Сычак и другие боевики намеревались насильственно удержать власть в тогда оккупированном Киевом Мариуполе. Для этого они совершали тяжкие преступления в отношение гражданского населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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