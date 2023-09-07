Украина начала экспорт зерна по новому маршруту

Украина будет экспортировать зерно через хорватские порты
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Украина начала экспортировать зерно через хорватские порты Фото:
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Украина открыла новый маршрут экспорта зерна, который пролегает через хорватские порты. Об этом рассказали в министерстве экономики Украины.

«Украинское зерно начало экспортироваться через хорватские порты», — сообщается в telegram-канале министерства. Там добавили, что данный логистический маршрут имеет важное значение для развития двусторонней торговли между Украиной и Хорватией.

Ранее стало известно, что Киев будет использовать хорватские порты для экспорта зерна. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что была достигнута договоренность о возможности использования портов Хорватии на Дунае и в Адриатическом море.

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Украина открыла новый маршрут экспорта зерна, который пролегает через хорватские порты. Об этом рассказали в министерстве экономики Украины. «Украинское зерно начало экспортироваться через хорватские порты», — сообщается в telegram-канале министерства. Там добавили, что данный логистический маршрут имеет важное значение для развития двусторонней торговли между Украиной и Хорватией. Ранее стало известно, что Киев будет использовать хорватские порты для экспорта зерна. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что была достигнута договоренность о возможности использования портов Хорватии на Дунае и в Адриатическом море.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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