Украина начала экспорт зерна по новому маршруту

Украина открыла новый маршрут экспорта зерна, который пролегает через хорватские порты. Об этом рассказали в министерстве экономики Украины.
«Украинское зерно начало экспортироваться через хорватские порты», — сообщается в telegram-канале министерства. Там добавили, что данный логистический маршрут имеет важное значение для развития двусторонней торговли между Украиной и Хорватией.
Ранее стало известно, что Киев будет использовать хорватские порты для экспорта зерна. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что была достигнута договоренность о возможности использования портов Хорватии на Дунае и в Адриатическом море.
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