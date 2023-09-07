Украина начала экспорт зерна по новому маршруту Украина будет экспортировать зерно через хорватские порты 07 сентября 2023 в 15:44 Размер текста - 17 + Украина начала экспортировать зерно через хорватские порты Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украина открыла новый маршрут экспорта зерна, который пролегает через хорватские порты. Об этом рассказали в министерстве экономики Украины. «Украинское зерно начало экспортироваться через хорватские порты», — сообщается в telegram-канале министерства. Там добавили, что данный логистический маршрут имеет важное значение для развития двусторонней торговли между Украиной и Хорватией. Ранее стало известно, что Киев будет использовать хорватские порты для экспорта зерна. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что была достигнута договоренность о возможности использования портов Хорватии на Дунае и в Адриатическом море. Украина открыла новый маршрут экспорта зерна, который пролегает через хорватские порты. Об этом рассказали в министерстве экономики Украины. «Украинское зерно начало экспортироваться через хорватские порты», — сообщается в telegram-канале министерства. Там добавили, что данный логистический маршрут имеет важное значение для развития двусторонней торговли между Украиной и Хорватией. Ранее стало известно, что Киев будет использовать хорватские порты для экспорта зерна. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что была достигнута договоренность о возможности использования портов Хорватии на Дунае и в Адриатическом море. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям