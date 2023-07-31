Украина нашла нового союзника для вывоза зерна Кулеба: Украина будет экспортировать зерно через Хорватию 31 июля 2023 в 19:11 Размер текста - 17 + Хорватия поможет Украине экспортировать зерно, сообщил Дмитрий Кулеба Фото: Сергей Венявский © URA.RU Украина будет использовать порты Хорватии для транспортировки зерна. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. «Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна», — сообщил Кулеба. Его слова опубликованы на официальном сайте МИД Украины. РФ вышла из зерновой сделки 18 июля. Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках черноморской инициативы, подчеркивал российский лидер Владимир Путин. Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия России. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что продолжение сделки в любом виде без России невозможно, передает RT. Украина будет использовать порты Хорватии для транспортировки зерна. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. «Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна», — сообщил Кулеба. Его слова опубликованы на официальном сайте МИД Украины. РФ вышла из зерновой сделки 18 июля. Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках черноморской инициативы, подчеркивал российский лидер Владимир Путин. Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия России. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что продолжение сделки в любом виде без России невозможно, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям