Украина нашла нового союзника для вывоза зерна

Кулеба: Украина будет экспортировать зерно через Хорватию
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Хорватия поможет Украине экспортировать зерно, сообщил Дмитрий Кулеба Фото:

Украина будет использовать порты Хорватии для транспортировки зерна. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна», — сообщил Кулеба. Его слова опубликованы на официальном сайте МИД Украины.

РФ вышла из зерновой сделки 18 июля. Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках черноморской инициативы, подчеркивал российский лидер Владимир Путин. Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия России. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что продолжение сделки в любом виде без России невозможно, передает RT.

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Украина будет использовать порты Хорватии для транспортировки зерна. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. «Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна», — сообщил Кулеба. Его слова опубликованы на официальном сайте МИД Украины. РФ вышла из зерновой сделки 18 июля. Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках черноморской инициативы, подчеркивал российский лидер Владимир Путин. Украина обратилась к Турции с предложением продолжить зерновую сделку без участия России. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что продолжение сделки в любом виде без России невозможно, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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