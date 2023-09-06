В районе ЯНАО ищут бригаду строителей для детского сада через соцсети. Скрин

В поселке Самбург два года не могут построить детский сад

07 сентября 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

В ЯНАО ищут работников для постройки детского сада по объявлениям в соцсетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пуровском районе ЯНАО ищут бригаду каменщиков для постройки детского сада в селе Самбург. Соответствующее объявление опубликовано в социальных сетях. «В Самбург требуется бригада каменщиков на строительство детского сада. Выплаты заработной платы по выполненному объему работ, предоставляется аванс», — объявление опубликовано в группе «Сплетни | Тарко-Сале» в социальной сети «ВКонтакте». Согласно данным портала «Госзакупки», тендер на постройку детского сада на 140 мест был проведен в августе 2021 года, подрядчик — ООО «Стэкмон» взялся построить объект за 731 миллион рублей. В апреле текущего года на том же портале была размещена закупка на строительство сетей водоснабжения к детскому саду. В администрации села URA.RU пояснили, что в Самбурге ведется строительство одного детского сада. Корреспондент агентства направил запрос в мэрию Пуровского района с просьбой прокомментировать ситуацию со строительством объекта, укладывается ли подрядчик в установленные контрактом сроки и в курсе ли районные власти о распространяемых в социальной сети объявлениях. На момент публикации новости ответ не получен. Объявление о поиске каменщиков на строительство детсада Фото: скрин объявления в группе «Сплетни | Тарко-Сале», Вк — https://vk.com/wall-106243340_191020

В Пуровском районе ЯНАО ищут бригаду каменщиков для постройки детского сада в селе Самбург. Соответствующее объявление опубликовано в социальных сетях. «В Самбург требуется бригада каменщиков на строительство детского сада. Выплаты заработной платы по выполненному объему работ, предоставляется аванс», — объявление опубликовано в группе «Сплетни | Тарко-Сале» в социальной сети «ВКонтакте». Согласно данным портала «Госзакупки», тендер на постройку детского сада на 140 мест был проведен в августе 2021 года, подрядчик — ООО «Стэкмон» взялся построить объект за 731 миллион рублей. В апреле текущего года на том же портале была размещена закупка на строительство сетей водоснабжения к детскому саду. В администрации села URA.RU пояснили, что в Самбурге ведется строительство одного детского сада. Корреспондент агентства направил запрос в мэрию Пуровского района с просьбой прокомментировать ситуацию со строительством объекта, укладывается ли подрядчик в установленные контрактом сроки и в курсе ли районные власти о распространяемых в социальной сети объявлениях. На момент публикации новости ответ не получен.