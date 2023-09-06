Адвокаты челябинских экс-следователей, участвующих в смертельной драке, просят повторную экспертизу

Защита экс-силовиков, в драке с которыми умер челябинец, просит новую экспертизу

Адвокаты Дмитрия Зыкова (слева) и Кирилла Зубкова (справа) хотят получить точную причину смерти потерпевшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Скандал в СКР по Челябинской области

Адвокаты бывших сотрудников СКР по Челябинской области Дмитрия Зыкова и Кирилла Зубкова, участвовавших в смертельной драке у ТРК «Куба», попросили у суда возможность провести повторную судебно-медицинскую экспертизу. Выслушав приглашенного из Москвы специалиста-криминалиста Эдуарда Туманова, у них появилась масса вопросов к заключению судмедэкспертов, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Я хочу заявить ходатайство о проведении повторной судмедэкспертизы. У меня появилось масса вопросов после выступления специалиста, в том числе по результатам гистологического исследования», — заявил суду адвокат Зубкова Алексей Тетюев.

Гособвинитель, в свою очередь, просила в удовлетворении ходатайства отказать. По ее мнению, назначать повторную экспертизу рано. Прокурор попросила суд вызвать для дачи показаний судмедэксперта Азата Сальманова. Территориально он находится в Республике Башкортостан, поэтому будет давать показания в режиме видеоконференцсвязи. По мнению стороны обвинения, с учетом его показаний необходимость в повторной экспертизе может отпасть.

На решение адвокатов просить суд о повторной экспертизе в большей части повлияли показания Туманова. Отвечая на вопросы сторон о судебно-медицинской экспертизе, специалист поставил под сомнение ее результаты. По его словам, причина смерти установлена точно. Но как судмедэксперты пришли к таким выводам — вызывает вопросы.

Зубков и Зыков участвовали в драке, произошедшей у ТРК «Куба» в центре Челябинска, в ночь на 28 мая 2022 года. В ходе драки одному из участников были нанесены повреждения, от которых он скончался. Зыкова и Зубкова задержали в ту же ночь сотрудники ППС.

В ходе следствия, адвокатам удалось доказать, что Зыков не причастен к смерти мужчины, то есть потерпевший скончался не от его удара. В связи с этим ему переквалифицировали статью на более мягкую — побои. Зубков же, который на видео бьет ногой потерпевшему в область шеи, после чего тот падает и больше не встает, до сих пор вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.