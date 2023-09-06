06 сентября 2023

Бойцы из ХМАО два месяца не получали посылок от земляков в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, военный камаз
Смокарев сообщил бойцам о том, что решений по заявке на данный момент нет Фото:
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Югорчане из полка 83САП [Самоходный артиллерийский полк] с начала июля не получают адресную помощь в зону СВО. Об этом один из военнослужащих рассказал агентству URA.RU.

«Мы — именной дивизион ХМАО — не получаем помощь с начала июля. Уже третья машина из округа под знаком „Мобилизованным из ХМАО“ пропала по дороге к нам. Запрашивали помощь у зама губернатора Югры Александра Тиртоки, он сказал, что все в закупках. Мол, ждите», — рассказал один из бойцов полка.

Он также добавил, что с ними выходили на связь представители регионального департамента безопасности ХМАО, но никаких сроков доставки груза чиновники назвать не смогли. В перечне необходимого оснащения бойцы указали инструменты и материалы для оборудования временных баз, генераторы, лекарственные средства и средства дезинфекции, канцтовары. Также для проведения необходимых работ по установке сетей связи, полк запросил несколько легковых автомобилей.

Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Также официальный запрос был направлен главе департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. На момент публикации материала ответы из ведомств не поступили.

Ранее URA.RU писало о том, что бойцы воинской части 1307 из ХМАО, которые на данный момент находятся в зоне СВО, получили помощь от земляков. Нижневартовская общественная организация «Красная звезда» передала военнослужащим транспорт и груз.

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Югорчане из полка 83САП [Самоходный артиллерийский полк] с начала июля не получают адресную помощь в зону СВО. Об этом один из военнослужащих рассказал агентству URA.RU. «Мы — именной дивизион ХМАО — не получаем помощь с начала июля. Уже третья машина из округа под знаком „Мобилизованным из ХМАО“ пропала по дороге к нам. Запрашивали помощь у зама губернатора Югры Александра Тиртоки, он сказал, что все в закупках. Мол, ждите», — рассказал один из бойцов полка. Он также добавил, что с ними выходили на связь представители регионального департамента безопасности ХМАО, но никаких сроков доставки груза чиновники назвать не смогли. В перечне необходимого оснащения бойцы указали инструменты и материалы для оборудования временных баз, генераторы, лекарственные средства и средства дезинфекции, канцтовары. Также для проведения необходимых работ по установке сетей связи, полк запросил несколько легковых автомобилей. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Также официальный запрос был направлен главе департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. На момент публикации материала ответы из ведомств не поступили. Ранее URA.RU писало о том, что бойцы воинской части 1307 из ХМАО, которые на данный момент находятся в зоне СВО, получили помощь от земляков. Нижневартовская общественная организация «Красная звезда» передала военнослужащим транспорт и груз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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