Военнослужащие из ХМАО, которые жаловались на командира, получили новый транспорт

Военнослужащие поблагодарили земляков за помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бойцы воинской части 1307 из ХМАО, которые на данный момент находятся в зоне СВО, получили помощь от нижневартовской общественной организации. Об этом агентству URA.RU сообщила омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова.

«Нам очень важно, что полк 1307 получил адресную помощь. Нижневартовская организация „Красная звезда“ передала нашим бойцам транспорт и груз», — прокомментировала омбудсмен.

В свою очередь, военнослужащие подразделения «Каскад» 87 стрелкового полка выразили свою признательность за помощь землякам. «От имени командования 87 стрелкового полка, благодарим за транспорт, который мы получили от общественной организации „Красная звезда“. Мы уверены, что это поможет спасти многие жизни, обеспечит экстренную эвакуацию с поля боя», — передал один из членов медицинской службы полка.

Ранее URA.RU писало о том, что военнослужащие из полка 1307 жаловались на неуставное отношение со стороны командира, в том числе и на угрозы расправы. После обращения Губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Минобороны с просьбой разобраться в ситуации, в отношении командования полка был проведен ряд проверок, повлекший кадровые перестановки.