В США удивились всплеску международной торговли в России

Bloomberg: в России вырос экспорт через морские порты
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Россия возвращается в мировую торговлю, заявил Винсент Стамер Фото:

В России растет трафик контейнеровозов через Санкт-Петербург и другие российские морские порты, несмотря на санкции и слабый рубль. Он приблизился к уровню, который был до начала спецоперации на Украине. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на торговое агентство Kiel Trade Indicator.

«Откуда поступают товары, неясно из движения контейнеровозов, но Россия, похоже, возвращается в мировую торговлю», — сказал глава торгового агентства Kiel Trade Indicator Винсент Стамер, передает Bloomberg. В статье также цитируют слова генерального директора Рольфа Хаббена Янсена. Он считает, что ожидается некоторый рост на рынке.

Ранее эксперты рассказали URA.RU, что Россия увеличивает торговлю со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фоне зарубежных санкций. Для этого правительство РФ упрощает импорт и экспорт товаров через границу.

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В России растет трафик контейнеровозов через Санкт-Петербург и другие российские морские порты, несмотря на санкции и слабый рубль. Он приблизился к уровню, который был до начала спецоперации на Украине. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на торговое агентство Kiel Trade Indicator. «Откуда поступают товары, неясно из движения контейнеровозов, но Россия, похоже, возвращается в мировую торговлю», — сказал глава торгового агентства Kiel Trade Indicator Винсент Стамер, передает Bloomberg. В статье также цитируют слова генерального директора Рольфа Хаббена Янсена. Он считает, что ожидается некоторый рост на рынке. Ранее эксперты рассказали URA.RU, что Россия увеличивает торговлю со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фоне зарубежных санкций. Для этого правительство РФ упрощает импорт и экспорт товаров через границу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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