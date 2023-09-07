Буданов собрался обменяться с Россией всеми пленными

07 сентября 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Украина планирует обменять всех пленных с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина планирует совершить обмен всеми пленными с Россией. Об этом высказался руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Буданов заявил о возможности обмена пленными с РФ в формате «всех на всех», — пишет telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на слова Буданова. Он заявил, что ситуация с обменом не такая сложная, как кажется, однако нужно найти правильные пути урегулирования момента. Москва и Киев совершили крупный обмен пленными в апреле. Тогда России удалось вернуть 40 военнослужащих. В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна будет содействовать обмену пленными между Россией и Украиной, передает RT.

Украина планирует совершить обмен всеми пленными с Россией. Об этом высказался руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Буданов заявил о возможности обмена пленными с РФ в формате «всех на всех», — пишет telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на слова Буданова. Он заявил, что ситуация с обменом не такая сложная, как кажется, однако нужно найти правильные пути урегулирования момента. Москва и Киев совершили крупный обмен пленными в апреле. Тогда России удалось вернуть 40 военнослужащих. В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна будет содействовать обмену пленными между Россией и Украиной, передает RT.