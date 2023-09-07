Буданов собрался обменяться с Россией всеми пленными

Украина планирует совершить обмен всеми пленными с Россией. Об этом высказался руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
«Буданов заявил о возможности обмена пленными с РФ в формате «всех на всех», — пишет telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на слова Буданова. Он заявил, что ситуация с обменом не такая сложная, как кажется, однако нужно найти правильные пути урегулирования момента.
Москва и Киев совершили крупный обмен пленными в апреле. Тогда России удалось вернуть 40 военнослужащих. В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна будет содействовать обмену пленными между Россией и Украиной, передает RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.