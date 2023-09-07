Буданов собрался обменяться с Россией всеми пленными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
Украина планирует обменять всех пленных с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина планирует совершить обмен всеми пленными с Россией. Об этом высказался руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Буданов заявил о возможности обмена пленными с РФ в формате «всех на всех», — пишет telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на слова Буданова. Он заявил, что ситуация с обменом не такая сложная, как кажется, однако нужно найти правильные пути урегулирования момента.

Москва и Киев совершили крупный обмен пленными в апреле. Тогда России удалось вернуть 40 военнослужащих. В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна будет содействовать обмену пленными между Россией и Украиной, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина планирует совершить обмен всеми пленными с Россией. Об этом высказался руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Буданов заявил о возможности обмена пленными с РФ в формате «всех на всех», — пишет telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на слова Буданова. Он заявил, что ситуация с обменом не такая сложная, как кажется, однако нужно найти правильные пути урегулирования момента. Москва и Киев совершили крупный обмен пленными в апреле. Тогда России удалось вернуть 40 военнослужащих. В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна будет содействовать обмену пленными между Россией и Украиной, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...