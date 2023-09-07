Новый министр обороны Украины заявил о нехватке 250 млрд гривен на выплаты военным

Умеров: в госбюджете Украины не хватает 250 млрд грн
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рустем Умеров. stock, stock, умеров рустем
Умеров заявил о нехватке 250 млрд грн в госбюджете Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине не хватает 250 миллиардов гривен на выплаты военнослужащим. Об этом заявил министр обороны страны Рустам Умеров.

«В госбюджете Украины не хватает 250 миллиардов гривен на выплаты военным до конца года», — сказал Умеров с трибуны Верховной Рады во время назначения на должность министра обороны, сообщает telegram-канал «Политика страны». Там добавили, что в связи с этим Минобороны будет просить Раду внести изменения в госбюджет на 2023 год, увеличив расходы на выплаты военнослужащим на 251 миллиардов гривен.

Верховная Рада Украины назначила Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны страны 6 сентября. Он сообщил, что одной из первых задач станет аудит подведомственных министерству направлений, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине не хватает 250 миллиардов гривен на выплаты военнослужащим. Об этом заявил министр обороны страны Рустам Умеров. «В госбюджете Украины не хватает 250 миллиардов гривен на выплаты военным до конца года», — сказал Умеров с трибуны Верховной Рады во время назначения на должность министра обороны, сообщает telegram-канал «Политика страны». Там добавили, что в связи с этим Минобороны будет просить Раду внести изменения в госбюджет на 2023 год, увеличив расходы на выплаты военнослужащим на 251 миллиардов гривен. Верховная Рада Украины назначила Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны страны 6 сентября. Он сообщил, что одной из первых задач станет аудит подведомственных министерству направлений, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...