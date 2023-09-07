Новый министр обороны Украины заявил о нехватке 250 млрд гривен на выплаты военным

На Украине не хватает 250 миллиардов гривен на выплаты военнослужащим. Об этом заявил министр обороны страны Рустам Умеров.
«В госбюджете Украины не хватает 250 миллиардов гривен на выплаты военным до конца года», — сказал Умеров с трибуны Верховной Рады во время назначения на должность министра обороны, сообщает telegram-канал «Политика страны». Там добавили, что в связи с этим Минобороны будет просить Раду внести изменения в госбюджет на 2023 год, увеличив расходы на выплаты военнослужащим на 251 миллиардов гривен.
Верховная Рада Украины назначила Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны страны 6 сентября. Он сообщил, что одной из первых задач станет аудит подведомственных министерству направлений, передает RT.
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