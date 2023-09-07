Аналитики ЦБ исключили снижение ключевой ставки до конца года

07 сентября 2023 в 21:54 Размер текста - 17 +

Ключевая ставка не упадет до конца года ниже отметки в 12%, заявили в ЦБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Аналитики прогнозируют, что ключевая ставка в России не будет снижаться до конца года. Средняя ставка по итогам 2023 года ожидается на уровне 9,3%. Об этом рассказали в Центробанке РФ (ЦБ). «Прогнозируется, что ключевая ставка в сентябре—декабре останется на уровне 12% годовых», — сообщается на официальном сайте ЦБ. Там добавили, что средняя ставка по итогам года ожидается на уровне 9,3%. Также прогнозируется, что курс доллара останется на уровне 94,8 рублей в сентябре—декабре. По прогнозам экспертов, в 2024 году средняя ключевая ставка достигнет 10% и 7,7% в 2025 году. Ожидается, что ВВП России вырастет на 2,2% в 2023 году, с ростом на 1,5% в последующие годы. Прогнозируется уровень безработицы в диапазоне 3,4—3,5% в ближайшие три года. Средняя зарплата, учитывая инфляцию, будет расти на 5,5% в 2023 году, 2,3% в 2024 году и 1,9% в 2025 и 2026 годах, заключили аналитики. Центробанк планирует принять решение о повышении ключевой ставки на заседании совета директоров, которое состоится 15 сентября. Информацию об этом подтвердил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков. Эксперт по недвижимости Кирилл Кулаков заявил, что действующая ключевая ставка в 12% окажет влияние на рынок недвижимости только при длительной продолжительности такой ситуации, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аналитики прогнозируют, что ключевая ставка в России не будет снижаться до конца года. Средняя ставка по итогам 2023 года ожидается на уровне 9,3%. Об этом рассказали в Центробанке РФ (ЦБ). «Прогнозируется, что ключевая ставка в сентябре—декабре останется на уровне 12% годовых», — сообщается на официальном сайте ЦБ. Там добавили, что средняя ставка по итогам года ожидается на уровне 9,3%. Также прогнозируется, что курс доллара останется на уровне 94,8 рублей в сентябре—декабре. По прогнозам экспертов, в 2024 году средняя ключевая ставка достигнет 10% и 7,7% в 2025 году. Ожидается, что ВВП России вырастет на 2,2% в 2023 году, с ростом на 1,5% в последующие годы. Прогнозируется уровень безработицы в диапазоне 3,4—3,5% в ближайшие три года. Средняя зарплата, учитывая инфляцию, будет расти на 5,5% в 2023 году, 2,3% в 2024 году и 1,9% в 2025 и 2026 годах, заключили аналитики. Центробанк планирует принять решение о повышении ключевой ставки на заседании совета директоров, которое состоится 15 сентября. Информацию об этом подтвердил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков. Эксперт по недвижимости Кирилл Кулаков заявил, что действующая ключевая ставка в 12% окажет влияние на рынок недвижимости только при длительной продолжительности такой ситуации, передают «Дни.ру».