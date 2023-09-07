07 сентября 2023

Hindustan Times: РФ выслеживает ВСУ с помощью вертолетов «Аллигатор»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, стрельба, залп, пуск, ракета, вкс, ка, аллигатор, stock, сбойка
Мощь ударных российских вертолетов поразила журналистов из Индии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» отслеживают и уничтожают позиции ВСУ в зоне проведения спецоперации. Техника доставляет множество проблем киевскому режиму, рассказали журналисты из Индии.

«Российские вертолеты Ка-52 „Аллигатор“ стали кошмаром для украинских военных на линии фронта. Ударная техника РФ выслеживает ВСУ на юге Донецка и в Красном Лимане», — видеосюжет о работе российских вертолетов в зоне конфликта опубликовало индийское издание Hindustan Times.

Авторы ролика рассказали об уничтожении «Аллигаторами» украинской бронетехники на юге ДНР. Также в сюжете речь идет о ликвидации опорного пункта ВСУ.

Российские вертолеты Ка-52 достойно показывают себя в боях в зоне СВО. По мнению обозревателя Райана Пикрелла, украинские бойцы регулярно выходят за пределы работы своих систем ПВО, что позволяет «Аллигаторам» свободно уничтожать их. Превосходство РФ в воздухе все больше пугает Киев, подчеркивает он.

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Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» отслеживают и уничтожают позиции ВСУ в зоне проведения спецоперации. Техника доставляет множество проблем киевскому режиму, рассказали журналисты из Индии. «Российские вертолеты Ка-52 „Аллигатор“ стали кошмаром для украинских военных на линии фронта. Ударная техника РФ выслеживает ВСУ на юге Донецка и в Красном Лимане», — видеосюжет о работе российских вертолетов в зоне конфликта опубликовало индийское издание Hindustan Times. Авторы ролика рассказали об уничтожении «Аллигаторами» украинской бронетехники на юге ДНР. Также в сюжете речь идет о ликвидации опорного пункта ВСУ. Российские вертолеты Ка-52 достойно показывают себя в боях в зоне СВО. По мнению обозревателя Райана Пикрелла, украинские бойцы регулярно выходят за пределы работы своих систем ПВО, что позволяет «Аллигаторам» свободно уничтожать их. Превосходство РФ в воздухе все больше пугает Киев, подчеркивает он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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