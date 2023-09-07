Hindustan Times: РФ выслеживает ВСУ с помощью вертолетов «Аллигатор»

08 сентября 2023 в 03:58 Размер текста - 17 +

Мощь ударных российских вертолетов поразила журналистов из Индии Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» отслеживают и уничтожают позиции ВСУ в зоне проведения спецоперации. Техника доставляет множество проблем киевскому режиму, рассказали журналисты из Индии. «Российские вертолеты Ка-52 „Аллигатор“ стали кошмаром для украинских военных на линии фронта. Ударная техника РФ выслеживает ВСУ на юге Донецка и в Красном Лимане», — видеосюжет о работе российских вертолетов в зоне конфликта опубликовало индийское издание Hindustan Times. Авторы ролика рассказали об уничтожении «Аллигаторами» украинской бронетехники на юге ДНР. Также в сюжете речь идет о ликвидации опорного пункта ВСУ. Российские вертолеты Ка-52 достойно показывают себя в боях в зоне СВО. По мнению обозревателя Райана Пикрелла, украинские бойцы регулярно выходят за пределы работы своих систем ПВО, что позволяет «Аллигаторам» свободно уничтожать их. Превосходство РФ в воздухе все больше пугает Киев, подчеркивает он.

Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» отслеживают и уничтожают позиции ВСУ в зоне проведения спецоперации. Техника доставляет множество проблем киевскому режиму, рассказали журналисты из Индии. «Российские вертолеты Ка-52 „Аллигатор“ стали кошмаром для украинских военных на линии фронта. Ударная техника РФ выслеживает ВСУ на юге Донецка и в Красном Лимане», — видеосюжет о работе российских вертолетов в зоне конфликта опубликовало индийское издание Hindustan Times. Авторы ролика рассказали об уничтожении «Аллигаторами» украинской бронетехники на юге ДНР. Также в сюжете речь идет о ликвидации опорного пункта ВСУ. Российские вертолеты Ка-52 достойно показывают себя в боях в зоне СВО. По мнению обозревателя Райана Пикрелла, украинские бойцы регулярно выходят за пределы работы своих систем ПВО, что позволяет «Аллигаторам» свободно уничтожать их. Превосходство РФ в воздухе все больше пугает Киев, подчеркивает он.