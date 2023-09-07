Hindustan Times: РФ выслеживает ВСУ с помощью вертолетов «Аллигатор»

Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» отслеживают и уничтожают позиции ВСУ в зоне проведения спецоперации. Техника доставляет множество проблем киевскому режиму, рассказали журналисты из Индии.
«Российские вертолеты Ка-52 „Аллигатор“ стали кошмаром для украинских военных на линии фронта. Ударная техника РФ выслеживает ВСУ на юге Донецка и в Красном Лимане», — видеосюжет о работе российских вертолетов в зоне конфликта опубликовало индийское
Авторы ролика рассказали об уничтожении «Аллигаторами» украинской бронетехники на юге ДНР. Также в сюжете речь идет о ликвидации опорного пункта ВСУ.
Российские вертолеты Ка-52 достойно показывают себя в боях в зоне СВО. По мнению обозревателя Райана Пикрелла, украинские бойцы регулярно выходят за пределы работы своих систем ПВО, что позволяет «Аллигаторам» свободно уничтожать их. Превосходство РФ в воздухе все больше пугает Киев, подчеркивает он.
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