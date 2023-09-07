07 сентября 2023

В Тюменской области вырос уровень реки Туры

© Служба новостей «URA.RU»
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Обмелевшая Тура. Тюмень, набережная тюмени, набережная туры, река тура, обмеление, обмеление туры
Уровень воды за сутки поднялся на один сантиметр Фото:

За прошедшие сутки уровень реки Туры в Тюменской области поднялся еще на один сантиметр. Об этом сообщается на сайте тюменского гидропоста.

«На 8 сентября уровень воды в Туре составляет -83 см. За прошедшие 24 часа уровень повысился на один сантиметр», — указано в данных тюменского гидропоста.

По данным сайта, падение уровня воды в Туре с 31 августа и до 4 сентября было беспрерывным. Однако с 6 по 8 сентября он начал повышаться с -84 см до -83 см.

Ранее власти региона попросили у федеральных властей деньги на расчистку Туры. Они также подчеркнули, что положительное решение по этому вопросу не поможет повысить уровень воды, однако может улучшить ее состояние и предотвратит истощение. Несмотря на это, в регионе все же прекратилось обмеление реки. Уровень воды начал подниматься с 6 сентября.

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За прошедшие сутки уровень реки Туры в Тюменской области поднялся еще на один сантиметр. Об этом сообщается на сайте тюменского гидропоста. «На 8 сентября уровень воды в Туре составляет -83 см. За прошедшие 24 часа уровень повысился на один сантиметр», — указано в данных тюменского гидропоста. По данным сайта, падение уровня воды в Туре с 31 августа и до 4 сентября было беспрерывным. Однако с 6 по 8 сентября он начал повышаться с -84 см до -83 см. Ранее власти региона попросили у федеральных властей деньги на расчистку Туры. Они также подчеркнули, что положительное решение по этому вопросу не поможет повысить уровень воды, однако может улучшить ее состояние и предотвратит истощение. Несмотря на это, в регионе все же прекратилось обмеление реки. Уровень воды начал подниматься с 6 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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