В Тюменской области вырос уровень реки Туры

Уровень воды за сутки поднялся на один сантиметр Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За прошедшие сутки уровень реки Туры в Тюменской области поднялся еще на один сантиметр. Об этом сообщается на сайте тюменского гидропоста.

«На 8 сентября уровень воды в Туре составляет -83 см. За прошедшие 24 часа уровень повысился на один сантиметр», — указано в данных тюменского гидропоста.

По данным сайта, падение уровня воды в Туре с 31 августа и до 4 сентября было беспрерывным. Однако с 6 по 8 сентября он начал повышаться с -84 см до -83 см.

Ранее власти региона попросили у федеральных властей деньги на расчистку Туры. Они также подчеркнули, что положительное решение по этому вопросу не поможет повысить уровень воды, однако может улучшить ее состояние и предотвратит истощение. Несмотря на это, в регионе все же прекратилось обмеление реки. Уровень воды начал подниматься с 6 сентября.