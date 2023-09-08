Мэр самого скандального города ХМАО решил пойти ва-банк, чтобы сохранить пост. Инсайд

Мэр Пыть-Яха пообещал добиться рекордной явки на выборах главы Тюменской области

08 сентября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Мэру Пыть-Яха предстоит мобилизовать 50% избирателей на выборы Тюменского губернатора для сохранения поста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр самого скандального города ХМАО Пыть-Яха Александр Морозов поставил себе цель добиться явки более половины избирателей на выборах главы Тюменской области, чтобы получить благословление окружных властей на собственное переизбрание. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политбомонде. «Морозов решил пойти ва-банк и поставил себе цель — добиться явки более 50% избирателей на выборах губернатора Тюменской области, чтобы получить благословление окружных властей на собственное переизбрание. У чиновника осенью заканчивается срок полномочий», — сообщает инсайдер. По словам другого собеседника агентства, в случае, если Морозову не продлят полномочия, зачистят и его старую команду в мэрии. «Морозову в спину дышит предполагаемый сменщик — первый вице-мэр Олег Иревлин, которому благоволит замгубернатора Алексей Золотухин. В случае провала Морозова, кадровые чистки могут затронуть и нынешнюю команду администрации. Поэтому под угрозой увольнения мэрия вовсю мобилизует избирателей принять участие в голосовании на выборах главы Тюменской области. Чтобы достичь обещанных показателей, им нужно совершить настоящее чудо — в 2018 году явка в Пыть-Яхе составила 29,5%», — рассказал инсайдер. Еще один источник URA.RU в политическом истеблишменте округа подтвердил, что Морозов действительно обещал добиться рекордных показателей. Сам глава Пыть-Яха не ответил на звонок и сообщение журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО готовят кадровые чистки в мэрии Пыть-Яха. Новым главой города может стать вице-мэр по внутренней политике Иревлин, которого, по слухам, пролоббировал на этот пост вице-губернатор Золотухин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр самого скандального города ХМАО Пыть-Яха Александр Морозов поставил себе цель добиться явки более половины избирателей на выборах главы Тюменской области, чтобы получить благословление окружных властей на собственное переизбрание. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политбомонде. «Морозов решил пойти ва-банк и поставил себе цель — добиться явки более 50% избирателей на выборах губернатора Тюменской области, чтобы получить благословление окружных властей на собственное переизбрание. У чиновника осенью заканчивается срок полномочий», — сообщает инсайдер. По словам другого собеседника агентства, в случае, если Морозову не продлят полномочия, зачистят и его старую команду в мэрии. «Морозову в спину дышит предполагаемый сменщик — первый вице-мэр Олег Иревлин, которому благоволит замгубернатора Алексей Золотухин. В случае провала Морозова, кадровые чистки могут затронуть и нынешнюю команду администрации. Поэтому под угрозой увольнения мэрия вовсю мобилизует избирателей принять участие в голосовании на выборах главы Тюменской области. Чтобы достичь обещанных показателей, им нужно совершить настоящее чудо — в 2018 году явка в Пыть-Яхе составила 29,5%», — рассказал инсайдер. Еще один источник URA.RU в политическом истеблишменте округа подтвердил, что Морозов действительно обещал добиться рекордных показателей. Сам глава Пыть-Яха не ответил на звонок и сообщение журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО готовят кадровые чистки в мэрии Пыть-Яха. Новым главой города может стать вице-мэр по внутренней политике Иревлин, которого, по слухам, пролоббировал на этот пост вице-губернатор Золотухин.