07 сентября 2023

В США объяснили, зачем Ким Чен Ыну приезжать в Россию

CNN: Ким Чен Ын может посетить Москву ради экспорта российских товаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын
Ким Чен ын может посетить РФ ради российских товаров Фото:

Союз между Россией и Северной Кореей поможет лидеру КНДР Ким Чен Ыну выглядеть менее изолированным в глазах мирового сообщества. Об этом заявил бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США Карл Шустер.

«Этот союз заставляет его [Ким Чен Ына] выглядеть менее изолированным, обеспечивает психологическую поддержку ему и его ближайшему окружению», — сказал Карл Шустер, говоря о причинах, почему северокорейский лидер может посетить Россию. Его слова передает американский телеканал CNN. В свою очередь, профессор международных исследований Женского университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Исли считает, что у России есть ряд товаров, которые нужны Северной Корее, например — военные технологии.

New York Times писала, что Ким Чен Ын планирует в сентябре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в России. Глава США Джо Байден с улыбкой отреагировал на данные предположения. В июле глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил КНДР.

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Союз между Россией и Северной Кореей поможет лидеру КНДР Ким Чен Ыну выглядеть менее изолированным в глазах мирового сообщества. Об этом заявил бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США Карл Шустер. «Этот союз заставляет его [Ким Чен Ына] выглядеть менее изолированным, обеспечивает психологическую поддержку ему и его ближайшему окружению», — сказал Карл Шустер, говоря о причинах, почему северокорейский лидер может посетить Россию. Его слова передает американский телеканал CNN. В свою очередь, профессор международных исследований Женского университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Исли считает, что у России есть ряд товаров, которые нужны Северной Корее, например — военные технологии. New York Times писала, что Ким Чен Ын планирует в сентябре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в России. Глава США Джо Байден с улыбкой отреагировал на данные предположения. В июле глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил КНДР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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