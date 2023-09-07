В США объяснили, зачем Ким Чен Ыну приезжать в Россию

CNN: Ким Чен Ын может посетить Москву ради экспорта российских товаров

08 сентября 2023 в 09:24 Размер текста - 17 +

Ким Чен ын может посетить РФ ради российских товаров Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Союз между Россией и Северной Кореей поможет лидеру КНДР Ким Чен Ыну выглядеть менее изолированным в глазах мирового сообщества. Об этом заявил бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США Карл Шустер. «Этот союз заставляет его [Ким Чен Ына] выглядеть менее изолированным, обеспечивает психологическую поддержку ему и его ближайшему окружению», — сказал Карл Шустер, говоря о причинах, почему северокорейский лидер может посетить Россию. Его слова передает американский телеканал CNN. В свою очередь, профессор международных исследований Женского университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Исли считает, что у России есть ряд товаров, которые нужны Северной Корее, например — военные технологии. New York Times писала, что Ким Чен Ын планирует в сентябре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в России. Глава США Джо Байден с улыбкой отреагировал на данные предположения. В июле глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил КНДР.

Союз между Россией и Северной Кореей поможет лидеру КНДР Ким Чен Ыну выглядеть менее изолированным в глазах мирового сообщества. Об этом заявил бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США Карл Шустер. «Этот союз заставляет его [Ким Чен Ына] выглядеть менее изолированным, обеспечивает психологическую поддержку ему и его ближайшему окружению», — сказал Карл Шустер, говоря о причинах, почему северокорейский лидер может посетить Россию. Его слова передает американский телеканал CNN. В свою очередь, профессор международных исследований Женского университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Исли считает, что у России есть ряд товаров, которые нужны Северной Корее, например — военные технологии. New York Times писала, что Ким Чен Ын планирует в сентябре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в России. Глава США Джо Байден с улыбкой отреагировал на данные предположения. В июле глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил КНДР.