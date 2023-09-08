Российские солдаты сорвали переправу ВСУ под Новодонецким

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ВС РФ уничтожили украинских солдат на южнодонецком направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты сорвали переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) по реке Шайтанка под населенным пунктом Новодонецкое (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Пресечена попытка группы пехоты ВСУ переправиться через реку Шайтанка в районе Новодонецкого. [Украинская] группа уничтожена», — сказал Олег Чехов в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что помимо этого, западнее Новодонецкого была ликвидирована украинская пехотная группа на южнодонецком направлении. Один солдат ВСУ был взят в плен.

Как рассказал замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский, в настоящий момент в районе Новодонецкого проходят тяжелые бои. Российская артиллерия работает непрерывно. По его мнению, эта территория — новый приоритетный участок для украинского контрнаступления.

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Российские солдаты сорвали переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) по реке Шайтанка под населенным пунктом Новодонецкое (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Пресечена попытка группы пехоты ВСУ переправиться через реку Шайтанка в районе Новодонецкого. [Украинская] группа уничтожена», — сказал Олег Чехов в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что помимо этого, западнее Новодонецкого была ликвидирована украинская пехотная группа на южнодонецком направлении. Один солдат ВСУ был взят в плен. Как рассказал замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский, в настоящий момент в районе Новодонецкого проходят тяжелые бои. Российская артиллерия работает непрерывно. По его мнению, эта территория — новый приоритетный участок для украинского контрнаступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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