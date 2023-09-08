Российские солдаты сорвали переправу ВСУ под Новодонецким

08 сентября 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили украинских солдат на южнодонецком направлении Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты сорвали переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) по реке Шайтанка под населенным пунктом Новодонецкое (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Пресечена попытка группы пехоты ВСУ переправиться через реку Шайтанка в районе Новодонецкого. [Украинская] группа уничтожена», — сказал Олег Чехов в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что помимо этого, западнее Новодонецкого была ликвидирована украинская пехотная группа на южнодонецком направлении. Один солдат ВСУ был взят в плен. Как рассказал замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский, в настоящий момент в районе Новодонецкого проходят тяжелые бои. Российская артиллерия работает непрерывно. По его мнению, эта территория — новый приоритетный участок для украинского контрнаступления.

Российские солдаты сорвали переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) по реке Шайтанка под населенным пунктом Новодонецкое (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Пресечена попытка группы пехоты ВСУ переправиться через реку Шайтанка в районе Новодонецкого. [Украинская] группа уничтожена», — сказал Олег Чехов в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что помимо этого, западнее Новодонецкого была ликвидирована украинская пехотная группа на южнодонецком направлении. Один солдат ВСУ был взят в плен. Как рассказал замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский, в настоящий момент в районе Новодонецкого проходят тяжелые бои. Российская артиллерия работает непрерывно. По его мнению, эта территория — новый приоритетный участок для украинского контрнаступления.