Комбат Ходаковский сообщил о тяжелых боях за Новодонецк 06 сентября 2023 в 20:20 Размер текста - 17 + В Новодонецке линия фронта утратила четкость контуров, заявил Александр Ходаковский Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Новодонецке размылась линия фронта, артиллерия работает непрерывно. Об этом рассказал замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. «Линия фронта утратила четкость контуров, артиллерия с обеих сторон работает постоянно, нанося взаимный урон», — написал Ходаковский в своем telegram-канале. Он добавил, что бои не прекращаются. Вооруженные силы Украины добрались до подвала одного из домов на окраине поселка, однако были уничтожены российским снарядом, заключил Ходаковский. Ранее сообщалось, что ВСУ перешли к наступательным действиям на участке Новодонецкое-Новомайорское в ДНР. По словам Ходаковского, украинская армия применяет бронетехнику для попытки прорыва российской обороны. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ предприняли несколько попыток прощупать оборону по рубежу Новомайорское — Новодонецкое, передает RT. В Новодонецке размылась линия фронта, артиллерия работает непрерывно. Об этом рассказал замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. «Линия фронта утратила четкость контуров, артиллерия с обеих сторон работает постоянно, нанося взаимный урон», — написал Ходаковский в своем telegram-канале. Он добавил, что бои не прекращаются. Вооруженные силы Украины добрались до подвала одного из домов на окраине поселка, однако были уничтожены российским снарядом, заключил Ходаковский. Ранее сообщалось, что ВСУ перешли к наступательным действиям на участке Новодонецкое-Новомайорское в ДНР. По словам Ходаковского, украинская армия применяет бронетехнику для попытки прорыва российской обороны. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ предприняли несколько попыток прощупать оборону по рубежу Новомайорское — Новодонецкое, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям