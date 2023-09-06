Комбат Ходаковский сообщил о тяжелых боях за Новодонецк

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
В Новодонецке линия фронта утратила четкость контуров, заявил Александр Ходаковский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Новодонецке размылась линия фронта, артиллерия работает непрерывно. Об этом рассказал замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский.

«Линия фронта утратила четкость контуров, артиллерия с обеих сторон работает постоянно, нанося взаимный урон», — написал Ходаковский в своем telegram-канале. Он добавил, что бои не прекращаются. Вооруженные силы Украины добрались до подвала одного из домов на окраине поселка, однако были уничтожены российским снарядом, заключил Ходаковский.

Ранее сообщалось, что ВСУ перешли к наступательным действиям на участке Новодонецкое-Новомайорское в ДНР. По словам Ходаковского, украинская армия применяет бронетехнику для попытки прорыва российской обороны. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ предприняли несколько попыток прощупать оборону по рубежу Новомайорское — Новодонецкое, передает RT.

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В Новодонецке размылась линия фронта, артиллерия работает непрерывно. Об этом рассказал замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. «Линия фронта утратила четкость контуров, артиллерия с обеих сторон работает постоянно, нанося взаимный урон», — написал Ходаковский в своем telegram-канале. Он добавил, что бои не прекращаются. Вооруженные силы Украины добрались до подвала одного из домов на окраине поселка, однако были уничтожены российским снарядом, заключил Ходаковский. Ранее сообщалось, что ВСУ перешли к наступательным действиям на участке Новодонецкое-Новомайорское в ДНР. По словам Ходаковского, украинская армия применяет бронетехнику для попытки прорыва российской обороны. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ предприняли несколько попыток прощупать оборону по рубежу Новомайорское — Новодонецкое, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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