Замкомполка «Апостол» Гагарин из Челябинска с фронта обратился к россиянам. Видео

Замкомполка «Апостол» Гагарин из Челябинска призвал россиян вступать в ВС РФ

08 сентября 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Юрий «Ангел» Гагарин призвал россиян сплотиться ради общей победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель командира полка «Апостол» Юрий Гагарин ((позывной «Ангел» — прим. URA.RU) с фронта обратился к жителям России, призвав их вступить в ряды ВС РФ. Свой призыв он записал на видео. «Уважаемые жители Урала, мужики, парни, просто молодые люди, мужское население нашей страны, присоединяйтесь к нам для службы по контракту. Настало время проявить себя, и показать себя. Настало время показать всю мощь нашей России», — говорит «Ангел» на видео. Гагарин призвал всех, кто сегодня может держать оружие, присоединиться к защите родины. Он отметил, что всех новобранцев будут обучать опытные инструкторы. «Жители Челябинской области, жители Урала, жители Екатеринбурга, Татарстана, Башкортостана, Дальнего Востока и Чукотского автономного округа, мы вас ждем. Мы победим!» — добавил военный. «Ангел» участвует в СВО с марта 2022 года. Он принимал участие в операции по освобождению Мариуполя. Его группа прославилась спасением нескольких сотен детей, которые прятались от украинских националистов в подвалах домов. За свои заслуги он был удостоен медали «За отвагу». Также о его действиях в зоне СВО написали в новом учебнике истории России.

Заместитель командира полка «Апостол» Юрий Гагарин ((позывной «Ангел» — прим. URA.RU) с фронта обратился к жителям России, призвав их вступить в ряды ВС РФ. Свой призыв он записал на видео. «Уважаемые жители Урала, мужики, парни, просто молодые люди, мужское население нашей страны, присоединяйтесь к нам для службы по контракту. Настало время проявить себя, и показать себя. Настало время показать всю мощь нашей России», — говорит «Ангел» на видео. Гагарин призвал всех, кто сегодня может держать оружие, присоединиться к защите родины. Он отметил, что всех новобранцев будут обучать опытные инструкторы. «Жители Челябинской области, жители Урала, жители Екатеринбурга, Татарстана, Башкортостана, Дальнего Востока и Чукотского автономного округа, мы вас ждем. Мы победим!» — добавил военный. «Ангел» участвует в СВО с марта 2022 года. Он принимал участие в операции по освобождению Мариуполя. Его группа прославилась спасением нескольких сотен детей, которые прятались от украинских националистов в подвалах домов. За свои заслуги он был удостоен медали «За отвагу». Также о его действиях в зоне СВО написали в новом учебнике истории России.