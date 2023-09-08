Замкомполка «Апостол» Гагарин из Челябинска с фронта обратился к россиянам. Видео

Замкомполка «Апостол» Гагарин из Челябинска призвал россиян вступать в ВС РФ
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Гагарин Юрий Леонидович - позывной «Ангел». Челябинск , ангел, гагарин юрий
Юрий «Ангел» Гагарин призвал россиян сплотиться ради общей победы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заместитель командира полка «Апостол» Юрий Гагарин ((позывной «Ангел» — прим. URA.RU) с фронта обратился к жителям России, призвав их вступить в ряды ВС РФ. Свой призыв он записал на видео.

«Уважаемые жители Урала, мужики, парни, просто молодые люди, мужское население нашей страны, присоединяйтесь к нам для службы по контракту. Настало время проявить себя, и показать себя. Настало время показать всю мощь нашей России», — говорит «Ангел» на видео.

Гагарин призвал всех, кто сегодня может держать оружие, присоединиться к защите родины. Он отметил, что всех новобранцев будут обучать опытные инструкторы.

«Жители Челябинской области, жители Урала, жители Екатеринбурга, Татарстана, Башкортостана, Дальнего Востока и Чукотского автономного округа, мы вас ждем. Мы победим!» — добавил военный.

«Ангел» участвует в СВО с марта 2022 года. Он принимал участие в операции по освобождению Мариуполя. Его группа прославилась спасением нескольких сотен детей, которые прятались от украинских националистов в подвалах домов. За свои заслуги он был удостоен медали «За отвагу». Также о его действиях в зоне СВО написали в новом учебнике истории России.

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Заместитель командира полка «Апостол» Юрий Гагарин ((позывной «Ангел» — прим. URA.RU) с фронта обратился к жителям России, призвав их вступить в ряды ВС РФ. Свой призыв он записал на видео. «Уважаемые жители Урала, мужики, парни, просто молодые люди, мужское население нашей страны, присоединяйтесь к нам для службы по контракту. Настало время проявить себя, и показать себя. Настало время показать всю мощь нашей России», — говорит «Ангел» на видео. Гагарин призвал всех, кто сегодня может держать оружие, присоединиться к защите родины. Он отметил, что всех новобранцев будут обучать опытные инструкторы. «Жители Челябинской области, жители Урала, жители Екатеринбурга, Татарстана, Башкортостана, Дальнего Востока и Чукотского автономного округа, мы вас ждем. Мы победим!» — добавил военный. «Ангел» участвует в СВО с марта 2022 года. Он принимал участие в операции по освобождению Мариуполя. Его группа прославилась спасением нескольких сотен детей, которые прятались от украинских националистов в подвалах домов. За свои заслуги он был удостоен медали «За отвагу». Также о его действиях в зоне СВО написали в новом учебнике истории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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