Пермская опера останется без главного дирижера

Руководство Пермского оперного театра отказалось от назначения главного дирижера

06 сентября 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Дирижировать оркестром Пермской оперы будут разные специалисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новое руководство Пермского театра оперы и балета не планирует в обозримом будущем возвращать должность главного дирижера. Ранее этот пост вслед за уволенным гендиректором Довлетом Анзароковым покинул Мигран Агаджанян. Как сообщила журналистам сегодняшний руководитель театра Анна Волк, коллектив удовлетворен работой всех дирижеров труппы. «В театре работают штатные дирижеры прекрасные, которые ведут репертуар и выпускают премьеры. Как вы видите по премьерам сезона, это разные дирижеры, это разный опыт для оркестра, как мне кажется, очень важный. Так что пока таких планов [по назначению главного дирижера] нет», — сказал Волк на пресс-конференции. Она отметила, когда-то ситуация может измениться, и главный дирижер все-таки появится. Между тем к работе в театре в качестве приглашенного дирижера возвращается Артем Абашев. Он занимал пост главного дирижера в 2019—2021 годах. Ушел он из-за конфликта с назначенным в то время гендиректором Довлетом Анзароковым. Анзароков уволился 10 мая 2023 года. Он объяснил это конфликтом с министром культуры Пермского каря Аллой Платоновой. Вслед за Анзароковым театр покинул главный дирижер Мигран Агаджанян. Часть труппы выступила против ухода руководителей.

Новое руководство Пермского театра оперы и балета не планирует в обозримом будущем возвращать должность главного дирижера. Ранее этот пост вслед за уволенным гендиректором Довлетом Анзароковым покинул Мигран Агаджанян. Как сообщила журналистам сегодняшний руководитель театра Анна Волк, коллектив удовлетворен работой всех дирижеров труппы. «В театре работают штатные дирижеры прекрасные, которые ведут репертуар и выпускают премьеры. Как вы видите по премьерам сезона, это разные дирижеры, это разный опыт для оркестра, как мне кажется, очень важный. Так что пока таких планов [по назначению главного дирижера] нет», — сказал Волк на пресс-конференции. Она отметила, когда-то ситуация может измениться, и главный дирижер все-таки появится. Между тем к работе в театре в качестве приглашенного дирижера возвращается Артем Абашев. Он занимал пост главного дирижера в 2019—2021 годах. Ушел он из-за конфликта с назначенным в то время гендиректором Довлетом Анзароковым. Анзароков уволился 10 мая 2023 года. Он объяснил это конфликтом с министром культуры Пермского каря Аллой Платоновой. Вслед за Анзароковым театр покинул главный дирижер Мигран Агаджанян. Часть труппы выступила против ухода руководителей.