Министр культуры оценила скандальную смену команды Пермского оперного театра

Глава пермского минкульта Платонова похвалила новое руководство Пермской оперы

Алла Платонова осталась довольна реформой Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Министр культуры Пермского края Алла Платонова положительно оценила работу новой команды Театра оперы и балета, которая сформировалась после смены генерального директора. По ее словам, руководству удалось создать в коллективе хорошую рабочую атмосферу.

«Театр сегодня в действительно хорошей творческой рабочей форме. Команда смогла создать в театре хорошую рабочую атмосферу. Для меня лично очень важно, что в театре наладилась продуктивная плодотворная атмосфера, и я предвкушаю прекрасный сезон», — отметила Платонова на пресс-конференции, посвященной началу 152 сезона Пермской оперы.

Реформы в театре начались в мае. Тогда пост генерального директора покинул Довлет Анзароков. Он заявил, что его уволили по решению Платоновой, которая якобы требовала отставки главного дирижера Миграна Агаджаняна и главного балетмейстера Антона Пимонова. В июне, не согласившись с увольнением Анзарокова, из театра ушел Агаджанян. В июле стало известно, что с должности уходит и Пимонов. Часть труппы театра публично выражала несогласие с увольнением руководителей. Гендиректором Пермской оперы в итоге стала Анна Волк, а главным балетмейстером — Алексей Мирошниченко, который возглавлял труппу с 2009 по 2020 год. Главного дирижера в театре нет. По словам Анны Волк, в ближайшем будущем он не появится.