Тюменские студенты потребовали сделать бесплатные парковки возле университета

08 сентября 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

В мэрии рассказали, что платные парковки необходимы для улучшения проезда на магистралях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Студенты Тюменского индустриального университета (ТИУ) потребовали сделать бесплатные парковки возле корпуса на улице Луначарского. Об этом учащиеся сообщили в разговоре с корреспондентом URA.RU. «На улице Луначарского возле университета, спортивного комплекса, легкоатлетического манежа парковки все платные. За учебу в год мы платим 230 тысяч рулей, плюс различные материалы, необходимые для обучения. Час парковки стоит 30 рублей, а пары могут идти с 8:00 до 15:00, то есть за день отдаешь 240 рублей. Выходит дорого, учитывая, что мы не считает еще траты на бензин. Поэтому надо сделать или льготные условия для студентов, или вовсе бесплатные парковки», — рассказал URA.RU студент Артур. В администрации Тюмени агентству сообщили, что идея сделать льготные условия по парковке для студентов не рассматривались. Там также добавили, что платные парковки необходимы для улучшения проезда на магистралях. «Такой вопрос (бесплатных парковок — прим. URA.RU) не рассматривался. Задача платных парковок — это урегулировать движение и улучшить проезд на магистралях. Ранее машины ставили вдоль дорог», — добавили в мэрии.

Студенты Тюменского индустриального университета (ТИУ) потребовали сделать бесплатные парковки возле корпуса на улице Луначарского. Об этом учащиеся сообщили в разговоре с корреспондентом URA.RU. «На улице Луначарского возле университета, спортивного комплекса, легкоатлетического манежа парковки все платные. За учебу в год мы платим 230 тысяч рулей, плюс различные материалы, необходимые для обучения. Час парковки стоит 30 рублей, а пары могут идти с 8:00 до 15:00, то есть за день отдаешь 240 рублей. Выходит дорого, учитывая, что мы не считает еще траты на бензин. Поэтому надо сделать или льготные условия для студентов, или вовсе бесплатные парковки», — рассказал URA.RU студент Артур. В администрации Тюмени агентству сообщили, что идея сделать льготные условия по парковке для студентов не рассматривались. Там также добавили, что платные парковки необходимы для улучшения проезда на магистралях. «Такой вопрос (бесплатных парковок — прим. URA.RU) не рассматривался. Задача платных парковок — это урегулировать движение и улучшить проезд на магистралях. Ранее машины ставили вдоль дорог», — добавили в мэрии.