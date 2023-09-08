Губернатор Шумков выразил соболезнования после смерти учителя, прошедшей войну

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Прощание с военкором Журавлевым. Екатеринбург, розы, траур, прощание, цветы, похороны, память
В Кургане умерла учитель и ветеран ВОВ Фото:

В Кургане скончалась бывший учитель истории школы №9 и ветеран Великой Отечественной войны Анна Филичева. Соболезнования выразил губернатор области Вадим Шумков. Информация появилась на сайте правительства региона.

«Губернатор Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Анны Петровны Филичевой», — рассказали в правительстве Курганской области. За участие в боях ее наградили орденом Славы III степени. После войны ветеран работала учителем истории в школе №9.

Филичева умерла в возрасте 99 лет и была ветераном Великой Отечественной войны. На фронт она попала в ноябре 1941 и участвовала в боях как телеграфист-связист. «Анна Петровна не только внесла неоценимый вклад в Победу, но и в воспитание настоящих граждан, в сохранение исторической памяти. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — процитировали губернатора в пресс-службе.

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В Кургане скончалась бывший учитель истории школы №9 и ветеран Великой Отечественной войны Анна Филичева. Соболезнования выразил губернатор области Вадим Шумков. Информация появилась на сайте правительства региона. «Губернатор Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Анны Петровны Филичевой», — рассказали в правительстве Курганской области. За участие в боях ее наградили орденом Славы III степени. После войны ветеран работала учителем истории в школе №9. Филичева умерла в возрасте 99 лет и была ветераном Великой Отечественной войны. На фронт она попала в ноябре 1941 и участвовала в боях как телеграфист-связист. «Анна Петровна не только внесла неоценимый вклад в Победу, но и в воспитание настоящих граждан, в сохранение исторической памяти. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — процитировали губернатора в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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