Губернатор Шумков выразил соболезнования после смерти учителя, прошедшей войну

В Кургане умерла учитель и ветеран ВОВ Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане скончалась бывший учитель истории школы №9 и ветеран Великой Отечественной войны Анна Филичева. Соболезнования выразил губернатор области Вадим Шумков. Информация появилась на сайте правительства региона.

«Губернатор Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Анны Петровны Филичевой», — рассказали в правительстве Курганской области. За участие в боях ее наградили орденом Славы III степени. После войны ветеран работала учителем истории в школе №9.

Филичева умерла в возрасте 99 лет и была ветераном Великой Отечественной войны. На фронт она попала в ноябре 1941 и участвовала в боях как телеграфист-связист. «Анна Петровна не только внесла неоценимый вклад в Победу, но и в воспитание настоящих граждан, в сохранение исторической памяти. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — процитировали губернатора в пресс-службе.