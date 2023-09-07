Депутат из ХМАО отправился на СВО с открытым на него уголовным делом

08 сентября 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Депутат уехал на СВО не предупредив семью Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат из Пыть-Яха Супьян Хужулов отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции, не дождавшись завершения расследование уголовного дела. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. «Хужулов прописал у себя более 50 работников своей фирмы. СКР возбудил в отношении него уголовное дело по статье фиктивная регистрация иностранных гражданин. Но он не стал дожидаться окончания разбирательства и подписал с Минобороны РФ контракт на военную службу и уехал в зону проведения СВО», — сообщил собеседник. Как пояснил инсайдер, к Хужулову не применялись ограничительные санкции из-за уголовного разбирательства, и он мог свободно передвигаться. Но вот то, что он отправится на СВО, никто не ожидал. «Пока следователь не обращался в суд из-за отъезда народного избранника. Статья, по которой расследуется дело, не является тяжкой, а сам Хужулов имеет положительную характеристику, поэтому не нужно было наложения санкции. Пока же расследование уголовного дела продолжается. В СКР не намерены прекращать его из-за отъезда Хужулова, и оно будет доведено до суда. Нет законных оснований для этого. Следователи пока не видят необходимости объявлять депутата в розыск. Он уже дал все необходимые показания», — добавил инсайдер. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Сам депутат не ответил на телефонный звонок по мобильному телефону. Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО силовики пришли к депутату Хужулову, штурмовавшего с бойцами Кадырова «Азовсталь». У следователей появились вопросы к народному избраннику из-за подозрений в нарушении миграционного законодательства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат из Пыть-Яха Супьян Хужулов отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции, не дождавшись завершения расследование уголовного дела. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. «Хужулов прописал у себя более 50 работников своей фирмы. СКР возбудил в отношении него уголовное дело по статье фиктивная регистрация иностранных гражданин. Но он не стал дожидаться окончания разбирательства и подписал с Минобороны РФ контракт на военную службу и уехал в зону проведения СВО», — сообщил собеседник. Как пояснил инсайдер, к Хужулову не применялись ограничительные санкции из-за уголовного разбирательства, и он мог свободно передвигаться. Но вот то, что он отправится на СВО, никто не ожидал. «Пока следователь не обращался в суд из-за отъезда народного избранника. Статья, по которой расследуется дело, не является тяжкой, а сам Хужулов имеет положительную характеристику, поэтому не нужно было наложения санкции. Пока же расследование уголовного дела продолжается. В СКР не намерены прекращать его из-за отъезда Хужулова, и оно будет доведено до суда. Нет законных оснований для этого. Следователи пока не видят необходимости объявлять депутата в розыск. Он уже дал все необходимые показания», — добавил инсайдер. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Сам депутат не ответил на телефонный звонок по мобильному телефону. Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО силовики пришли к депутату Хужулову, штурмовавшего с бойцами Кадырова «Азовсталь». У следователей появились вопросы к народному избраннику из-за подозрений в нарушении миграционного законодательства.