Путин открывает участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин открывает часть трассы М-12 «Восток» Фото:

Президент России Владимир Путин в Нижегородской области открывает один из участков трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Теперь россияне смогут проехать от столицы до Арзамаса быстрее. Трансляция доступна в эфире телеканала «Россия 24».

Уточняется, что открытие случилось на 10 месяцев раньше запланированной даты. Общая протяженность участка составляет 415 километров, передает РИА Новости. В 2022 году была открыта лишь часть дороги — 107 километров.

Общая протяженность всей трассы составляет 810 километров. Ее планируют открыть к концу 2023 года. Летом прошлого года Путин подтвердил, что трасса дотянется до многих городов РФ, среди которых Екатеринбург, Тюмень, Челябинск и другие.

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Президент России Владимир Путин в Нижегородской области открывает один из участков трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Теперь россияне смогут проехать от столицы до Арзамаса быстрее. Трансляция доступна в эфире телеканала «Россия 24». Уточняется, что открытие случилось на 10 месяцев раньше запланированной даты. Общая протяженность участка составляет 415 километров, передает РИА Новости. В 2022 году была открыта лишь часть дороги — 107 километров. Общая протяженность всей трассы составляет 810 километров. Ее планируют открыть к концу 2023 года. Летом прошлого года Путин подтвердил, что трасса дотянется до многих городов РФ, среди которых Екатеринбург, Тюмень, Челябинск и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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