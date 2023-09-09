Депутат Госдумы Ананских: за состоянием ЛЭП следят энергетики и МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , лэп, распутица, пожарные
Энергообъекты стоят на контроле с момента проектирования, сказал Игорь Ананских Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

Объекты энергетики проверяют не только собственники, но и власти и МЧС. Экспертизы проводятся со стадии проекта и продолжаются по графику после ввода в эксплуатацию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Любой объект энергетики контролируется собственником, проверяется контрольными органами, включая пожарный надзор. Он пожарно защищен. Одна из глав проекта как минимум посвящена пожарной безопасности. Все это защищается экспертизой специальных организаций. На стадии строительства делаются экспертизы, во время и после окончания при сдаче объекта в эксплуатацию. Потом, уже по условному графику, это проверяется собственником объекта, и перепроверяется уже контрольными органами МЧС. Они проводят выборочные проверки», — сказал Игорь Ананских.

Ранее в Минэнерго заявляли, что провода и ЛЭП не могут стать причиной лесных пожаров. Это мнение подтвердили независимые экспертизы. Эколог Илья Рыбальченко подчеркнул, что главное, чтобы лесные пожары тушили своевременно, а винить энергетиков в последствиях принципиально неверно, потому что «у них все сделано по уму и очень профессионально».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Объекты энергетики проверяют не только собственники, но и власти и МЧС. Экспертизы проводятся со стадии проекта и продолжаются по графику после ввода в эксплуатацию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. «Любой объект энергетики контролируется собственником, проверяется контрольными органами, включая пожарный надзор. Он пожарно защищен. Одна из глав проекта как минимум посвящена пожарной безопасности. Все это защищается экспертизой специальных организаций. На стадии строительства делаются экспертизы, во время и после окончания при сдаче объекта в эксплуатацию. Потом, уже по условному графику, это проверяется собственником объекта, и перепроверяется уже контрольными органами МЧС. Они проводят выборочные проверки», — сказал Игорь Ананских. Ранее в Минэнерго заявляли, что провода и ЛЭП не могут стать причиной лесных пожаров. Это мнение подтвердили независимые экспертизы. Эколог Илья Рыбальченко подчеркнул, что главное, чтобы лесные пожары тушили своевременно, а винить энергетиков в последствиях принципиально неверно, потому что «у них все сделано по уму и очень профессионально».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...