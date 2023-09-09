Депутат Госдумы Ананских: за состоянием ЛЭП следят энергетики и МЧС

09 сентября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Энергообъекты стоят на контроле с момента проектирования, сказал Игорь Ананских Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Объекты энергетики проверяют не только собственники, но и власти и МЧС. Экспертизы проводятся со стадии проекта и продолжаются по графику после ввода в эксплуатацию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. «Любой объект энергетики контролируется собственником, проверяется контрольными органами, включая пожарный надзор. Он пожарно защищен. Одна из глав проекта как минимум посвящена пожарной безопасности. Все это защищается экспертизой специальных организаций. На стадии строительства делаются экспертизы, во время и после окончания при сдаче объекта в эксплуатацию. Потом, уже по условному графику, это проверяется собственником объекта, и перепроверяется уже контрольными органами МЧС. Они проводят выборочные проверки», — сказал Игорь Ананских. Ранее в Минэнерго заявляли, что провода и ЛЭП не могут стать причиной лесных пожаров. Это мнение подтвердили независимые экспертизы. Эколог Илья Рыбальченко подчеркнул, что главное, чтобы лесные пожары тушили своевременно, а винить энергетиков в последствиях принципиально неверно, потому что «у них все сделано по уму и очень профессионально».

Объекты энергетики проверяют не только собственники, но и власти и МЧС. Экспертизы проводятся со стадии проекта и продолжаются по графику после ввода в эксплуатацию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. «Любой объект энергетики контролируется собственником, проверяется контрольными органами, включая пожарный надзор. Он пожарно защищен. Одна из глав проекта как минимум посвящена пожарной безопасности. Все это защищается экспертизой специальных организаций. На стадии строительства делаются экспертизы, во время и после окончания при сдаче объекта в эксплуатацию. Потом, уже по условному графику, это проверяется собственником объекта, и перепроверяется уже контрольными органами МЧС. Они проводят выборочные проверки», — сказал Игорь Ананских. Ранее в Минэнерго заявляли, что провода и ЛЭП не могут стать причиной лесных пожаров. Это мнение подтвердили независимые экспертизы. Эколог Илья Рыбальченко подчеркнул, что главное, чтобы лесные пожары тушили своевременно, а винить энергетиков в последствиях принципиально неверно, потому что «у них все сделано по уму и очень профессионально».