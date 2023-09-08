МИД РФ вызвал посла Армении и сделал ему жесткое представление

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Армения предпринимает недружественные шаги по отношении к России, передает МИД РФ Фото:

В МИД РФ был вызван посол Армении. Об этом сообщило само ведомство. По словам МИД, дипломату сделали жесткое представление из-за серии недружественных шагов со стороны Армении.

«В этой связи в МИД России был вызван посол Армении в Москве Вагаршак Варназович Арутюнян, которому сделано жесткое представление», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Отмечается, что Армения предпринимает недружественные шаги по отношении к РФ.

Ранее сообщалось, что Армения запускает процесс ратификации Римского статута МУС и договорилась о проведении на своей территории военных учений с участием США. Также супруга премьер-министра Никол Пашиняна, Aнна Акопян посетила Киев, чтобы передать гуманитарную помощь киевскому режиму, передает RT.

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В МИД РФ был вызван посол Армении. Об этом сообщило само ведомство. По словам МИД, дипломату сделали жесткое представление из-за серии недружественных шагов со стороны Армении. «В этой связи в МИД России был вызван посол Армении в Москве Вагаршак Варназович Арутюнян, которому сделано жесткое представление», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Отмечается, что Армения предпринимает недружественные шаги по отношении к РФ. Ранее сообщалось, что Армения запускает процесс ратификации Римского статута МУС и договорилась о проведении на своей территории военных учений с участием США. Также супруга премьер-министра Никол Пашиняна, Aнна Акопян посетила Киев, чтобы передать гуманитарную помощь киевскому режиму, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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