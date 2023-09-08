МИД РФ вызвал посла Армении и сделал ему жесткое представление

08 сентября 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Армения предпринимает недружественные шаги по отношении к России, передает МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В МИД РФ был вызван посол Армении. Об этом сообщило само ведомство. По словам МИД, дипломату сделали жесткое представление из-за серии недружественных шагов со стороны Армении. «В этой связи в МИД России был вызван посол Армении в Москве Вагаршак Варназович Арутюнян, которому сделано жесткое представление», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства . Отмечается, что Армения предпринимает недружественные шаги по отношении к РФ. Ранее сообщалось, что Армения запускает процесс ратификации Римского статута МУС и договорилась о проведении на своей территории военных учений с участием США. Также супруга премьер-министра Никол Пашиняна, Aнна Акопян посетила Киев, чтобы передать гуманитарную помощь киевскому режиму, передает RT.

В МИД РФ был вызван посол Армении. Об этом сообщило само ведомство. По словам МИД, дипломату сделали жесткое представление из-за серии недружественных шагов со стороны Армении. «В этой связи в МИД России был вызван посол Армении в Москве Вагаршак Варназович Арутюнян, которому сделано жесткое представление», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Отмечается, что Армения предпринимает недружественные шаги по отношении к РФ. Ранее сообщалось, что Армения запускает процесс ратификации Римского статута МУС и договорилась о проведении на своей территории военных учений с участием США. Также супруга премьер-министра Никол Пашиняна, Aнна Акопян посетила Киев, чтобы передать гуманитарную помощь киевскому режиму, передает RT.