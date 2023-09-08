Экономист Остапкович предупредил о подорожании хлеба и макарон

09 сентября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Дефицит топлива угрожает сбору урожая и посевной, сказал Георгий Остапкович Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Цены на хлеб и макароны растут на фоне подорожания топлива, его дефицита в регионах и сложностей из-за замены импортной сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил в беседе с URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Сейчас собирают урожай, будет посевная. Это требует топливные ресурсы. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что есть проблема в регионах — нет топлива на заправках. А если у вас нет топлива, вы не соберете урожай. Если у вас нет топлива, вы сделаете плохую посевную. Значит, у вас будет дефицит урожая, и, соответственно, начнет подниматься цена на макароны, хлеб и другие хлебобулочные изделия. Уже сейчас идет повышение на 5-10%. Это происходит из-за подорожания топлива и импортного оборудования, которое не так просто заменить», — сказал Георгий Остапкович. Также с начала года подорожало куриное мясо на 19,6%, а фастфуд на 10%. При этом в рыбном союзе пообещали снижение цен на лосося в пределах 10-25%.

Цены на хлеб и макароны растут на фоне подорожания топлива, его дефицита в регионах и сложностей из-за замены импортной сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил в беседе с URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Сейчас собирают урожай, будет посевная. Это требует топливные ресурсы. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что есть проблема в регионах — нет топлива на заправках. А если у вас нет топлива, вы не соберете урожай. Если у вас нет топлива, вы сделаете плохую посевную. Значит, у вас будет дефицит урожая, и, соответственно, начнет подниматься цена на макароны, хлеб и другие хлебобулочные изделия. Уже сейчас идет повышение на 5-10%. Это происходит из-за подорожания топлива и импортного оборудования, которое не так просто заменить», — сказал Георгий Остапкович. Также с начала года подорожало куриное мясо на 19,6%, а фастфуд на 10%. При этом в рыбном союзе пообещали снижение цен на лосося в пределах 10-25%.