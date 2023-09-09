В ХМАО начал работу общественный штаб по наблюдению за выборами

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Единый день голосования. Пермь, коиб, выборы, единый день голосования, уик, избирательный участок, УИК 2744, УИК 2743 Ванюки
Обратится в штаб общественного наблюдения за выборами может любой житель ХМАО Фото:
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Выборы-2023

В Ханты-Мансийке стартовала работа штаба общественного наблюдения за выборами, которые пройдут 10 сентября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Сегодня центр видеонаблюдения за выборами начинает свою работу в тестовом режиме. Любой гражданин может обратиться к нам, для того чтобы посмотреть, как проходят выборы. Без предварительной регистрации по предъявлению паспорта», — рассказала председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова корреспонденту URA.RU. Штаб расположен в здании арт-резиденции.

Маганова сообщила, что в единый день голосования также будет действовать горячая линия. По телефону жители региона смогут получить всю необходимую информацию или оставить свои замечания по работе избирательных участков.

В единый день голосования 10 сентября жители региона выберут губернатора Тюменской области. Также в этот день пройдут выборы в городские думы Сургута и Нижневартовска.

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В Ханты-Мансийке стартовала работа штаба общественного наблюдения за выборами, которые пройдут 10 сентября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня центр видеонаблюдения за выборами начинает свою работу в тестовом режиме. Любой гражданин может обратиться к нам, для того чтобы посмотреть, как проходят выборы. Без предварительной регистрации по предъявлению паспорта», — рассказала председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова корреспонденту URA.RU. Штаб расположен в здании арт-резиденции. Маганова сообщила, что в единый день голосования также будет действовать горячая линия. По телефону жители региона смогут получить всю необходимую информацию или оставить свои замечания по работе избирательных участков. В единый день голосования 10 сентября жители региона выберут губернатора Тюменской области. Также в этот день пройдут выборы в городские думы Сургута и Нижневартовска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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