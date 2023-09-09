В ХМАО начал работу общественный штаб по наблюдению за выборами

В Ханты-Мансийке стартовала работа штаба общественного наблюдения за выборами, которые пройдут 10 сентября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Сегодня центр видеонаблюдения за выборами начинает свою работу в тестовом режиме. Любой гражданин может обратиться к нам, для того чтобы посмотреть, как проходят выборы. Без предварительной регистрации по предъявлению паспорта», — рассказала председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова корреспонденту URA.RU. Штаб расположен в здании арт-резиденции.
Маганова сообщила, что в единый день голосования также будет действовать горячая линия. По телефону жители региона смогут получить всю необходимую информацию или оставить свои замечания по работе избирательных участков.
В единый день голосования 10 сентября жители региона выберут губернатора Тюменской области. Также в этот день пройдут выборы в городские думы Сургута и Нижневартовска.
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