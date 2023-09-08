Явка на электронных выборах в Екатеринбурге бьет рекорды

09 сентября 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Данных с обычных избирательных участков пока нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 За первые три часа на выборах в гордуму Екатеринбурга проголосовала половина избирателей, зарегистрировавшихся в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Информация об этом появилась на официальном портале ДЭГ. Новость по теме У мэра Екатеринбурга появился козырь против саботажа бюджетников на выборах По данным на 11:40, выдано 50% электронных бюллетеней — 35,2 тысячи. Не реализованы пока лишь чуть больше 500. Для Екатеринбурга это настоящая аномалия. Например, на выборах 2018 года, которые проходили в один день и в традиционной форме — с голосованием только на участках — общая явка составила 26,6%. Выборы-2023 проходят в два дня — 9 и 10 сентября. Первые данные о явке на избирательных участках будут опубликованы после 15:00. По данным URA.RU, власти Екатеринбурга добились, чтобы в ДЭГ зарегистрировалось большинство бюджетников. Чиновники уверены, что таким образом смогут контролировать ход голосования этой категории избирателей. За выборами можно следить в нашей онлайн-трансляции.

За первые три часа на выборах в гордуму Екатеринбурга проголосовала половина избирателей, зарегистрировавшихся в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Информация об этом появилась на официальном портале ДЭГ. По данным на 11:40, выдано 50% электронных бюллетеней — 35,2 тысячи. Не реализованы пока лишь чуть больше 500. Для Екатеринбурга это настоящая аномалия. Например, на выборах 2018 года, которые проходили в один день и в традиционной форме — с голосованием только на участках — общая явка составила 26,6%. Выборы-2023 проходят в два дня — 9 и 10 сентября. Первые данные о явке на избирательных участках будут опубликованы после 15:00. По данным URA.RU, власти Екатеринбурга добились, чтобы в ДЭГ зарегистрировалось большинство бюджетников. Чиновники уверены, что таким образом смогут контролировать ход голосования этой категории избирателей. За выборами можно следить в нашей онлайн-трансляции.