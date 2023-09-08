08 сентября 2023

Явка на электронных выборах в Екатеринбурге бьет рекорды

© Служба новостей «URA.RU»
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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
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Выборы-2023

За первые три часа на выборах в гордуму Екатеринбурга проголосовала половина избирателей, зарегистрировавшихся в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Информация об этом появилась на официальном портале ДЭГ.

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По данным на 11:40, выдано 50% электронных бюллетеней — 35,2 тысячи. Не реализованы пока лишь чуть больше 500. Для Екатеринбурга это настоящая аномалия. Например, на выборах 2018 года, которые проходили в один день и в традиционной форме — с голосованием только на участках — общая явка составила 26,6%.

Выборы-2023 проходят в два дня — 9 и 10 сентября. Первые данные о явке на избирательных участках будут опубликованы после 15:00.

По данным URA.RU, власти Екатеринбурга добились, чтобы в ДЭГ зарегистрировалось большинство бюджетников. Чиновники уверены, что таким образом смогут контролировать ход голосования этой категории избирателей. За выборами можно следить в нашей онлайн-трансляции.

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За первые три часа на выборах в гордуму Екатеринбурга проголосовала половина избирателей, зарегистрировавшихся в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Информация об этом появилась на официальном портале ДЭГ. По данным на 11:40, выдано 50% электронных бюллетеней — 35,2 тысячи. Не реализованы пока лишь чуть больше 500. Для Екатеринбурга это настоящая аномалия. Например, на выборах 2018 года, которые проходили в один день и в традиционной форме — с голосованием только на участках — общая явка составила 26,6%. Выборы-2023 проходят в два дня — 9 и 10 сентября. Первые данные о явке на избирательных участках будут опубликованы после 15:00. По данным URA.RU, власти Екатеринбурга добились, чтобы в ДЭГ зарегистрировалось большинство бюджетников. Чиновники уверены, что таким образом смогут контролировать ход голосования этой категории избирателей. За выборами можно следить в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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