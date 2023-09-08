Явка на электронных выборах в Екатеринбурге бьет рекорды

За первые три часа на выборах в гордуму Екатеринбурга проголосовала половина избирателей, зарегистрировавшихся в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Информация об этом появилась на официальном портале ДЭГ.
По данным на 11:40, выдано 50% электронных бюллетеней — 35,2 тысячи. Не реализованы пока лишь чуть больше 500. Для Екатеринбурга это настоящая аномалия. Например, на выборах 2018 года, которые проходили в один день и в традиционной форме — с голосованием только на участках — общая явка составила 26,6%.
Выборы-2023 проходят в два дня — 9 и 10 сентября. Первые данные о явке на избирательных участках будут опубликованы после 15:00.
По данным URA.RU, власти Екатеринбурга добились, чтобы в ДЭГ зарегистрировалось большинство бюджетников. Чиновники уверены, что таким образом смогут контролировать ход голосования этой категории избирателей. За выборами можно следить в нашей онлайн-трансляции.
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