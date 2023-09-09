Маршрут популярного поезда из Челябинска ограничат

Расписание поезда останется без изменений
Пригородный поезд Челябинск-Каменск-Уральский временно будет ходить до станции Нижняя. Его расписание останется без изменений, сообщили в «Свердловской пригородной компании» (СПК).
«Изменения пройдут 10 сентября (один день) в связи с путевыми ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре. Расписание движения на участке Челябинск — Нижняя останется без изменений. До станции Каменск-Уральский поезд следовать не будет», — сообщается в telegram-канале СПК.
Поезд отправляется из Челябинска в 17:40. На станцию Нижняя он пребывает в 20:18.
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