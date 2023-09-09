Маршрут популярного поезда из Челябинска ограничат

Поезд Челябинск-Каменск-Уральский временно будет ходить до станции Нижняя
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Клипарт по Железная дорога. Свердловская область, электричка, пригородные поезда
Расписание поезда останется без изменений Фото:

Пригородный поезд Челябинск-Каменск-Уральский временно будет ходить до станции Нижняя. Его расписание останется без изменений, сообщили в «Свердловской пригородной компании» (СПК).

«Изменения пройдут 10 сентября (один день) в связи с путевыми ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре. Расписание движения на участке Челябинск — Нижняя останется без изменений. До станции Каменск-Уральский поезд следовать не будет», — сообщается в telegram-канале СПК.

Поезд отправляется из Челябинска в 17:40. На станцию Нижняя он пребывает в 20:18.

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Пригородный поезд Челябинск-Каменск-Уральский временно будет ходить до станции Нижняя. Его расписание останется без изменений, сообщили в «Свердловской пригородной компании» (СПК). «Изменения пройдут 10 сентября (один день) в связи с путевыми ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре. Расписание движения на участке Челябинск — Нижняя останется без изменений. До станции Каменск-Уральский поезд следовать не будет», — сообщается в telegram-канале СПК. Поезд отправляется из Челябинска в 17:40. На станцию Нижняя он пребывает в 20:18.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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