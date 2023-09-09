Маршрут популярного поезда из Челябинска ограничат Поезд Челябинск-Каменск-Уральский временно будет ходить до станции Нижняя 09 сентября 2023 в 16:39 Размер текста - 17 + Расписание поезда останется без изменений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пригородный поезд Челябинск-Каменск-Уральский временно будет ходить до станции Нижняя. Его расписание останется без изменений, сообщили в «Свердловской пригородной компании» (СПК). «Изменения пройдут 10 сентября (один день) в связи с путевыми ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре. Расписание движения на участке Челябинск — Нижняя останется без изменений. До станции Каменск-Уральский поезд следовать не будет», — сообщается в telegram-канале СПК. Поезд отправляется из Челябинска в 17:40. На станцию Нижняя он пребывает в 20:18. Пригородный поезд Челябинск-Каменск-Уральский временно будет ходить до станции Нижняя. Его расписание останется без изменений, сообщили в «Свердловской пригородной компании» (СПК). «Изменения пройдут 10 сентября (один день) в связи с путевыми ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре. Расписание движения на участке Челябинск — Нижняя останется без изменений. До станции Каменск-Уральский поезд следовать не будет», — сообщается в telegram-канале СПК. Поезд отправляется из Челябинска в 17:40. На станцию Нижняя он пребывает в 20:18. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям