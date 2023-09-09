Baza: в СИЗО Москвы попытались передать шаурму, начиненную наркотиками

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Открытие фаст-фуд кафе "Только попробуй". Тюмень, кафе, шаурма, только попробуй
В переданной шаурме было семь грамм мефедрона и четыре грамма гашиша, передает Baza Фото:

В московском СИЗО «Матросская тишина» осужденному передали шаурму с семью граммами мефедрона и четырьмя граммами гашиша. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Однако дежурные заподозрили неладное и вскрыли шаурму.

«Шаурму, начиненную гашишем и мефедроном, пытались передать заключенному СИЗО „Матросская тишина“. Однако полакомиться секретным ингредиентом сидельцу так и не удалось», — говорится в сообщении. Отмечается, что в шаурме было семь грамм мефедрона и четыре грамма гашиша.

Две женщины передали сверток мужчине, который был осужден за разбой и незаконный оборот оружия в Москве. Однако у дежурного возникли подозрения. Осмотрев посылку, он вызвал полицию. При вскрытии шаурмы были обнаружены наркотики. Вскоре был найден подозреваемый в организации сбыта запрещенных веществ в крупном размере.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в СИЗО «Матросская тишина». Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в Московской области первоклассник попал в больницу с отравлением метамфетамином. Семилетний ребенок отметил, что до этого попробовал странное печенье, которое ему дали старшеклассницы, передает «Царьград».

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В московском СИЗО «Матросская тишина» осужденному передали шаурму с семью граммами мефедрона и четырьмя граммами гашиша. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Однако дежурные заподозрили неладное и вскрыли шаурму. «Шаурму, начиненную гашишем и мефедроном, пытались передать заключенному СИЗО „Матросская тишина“. Однако полакомиться секретным ингредиентом сидельцу так и не удалось», — говорится в сообщении. Отмечается, что в шаурме было семь грамм мефедрона и четыре грамма гашиша. Две женщины передали сверток мужчине, который был осужден за разбой и незаконный оборот оружия в Москве. Однако у дежурного возникли подозрения. Осмотрев посылку, он вызвал полицию. При вскрытии шаурмы были обнаружены наркотики. Вскоре был найден подозреваемый в организации сбыта запрещенных веществ в крупном размере. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СИЗО «Матросская тишина». Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Московской области первоклассник попал в больницу с отравлением метамфетамином. Семилетний ребенок отметил, что до этого попробовал странное печенье, которое ему дали старшеклассницы, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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