Суд арестовал 19-летнего жителя Сургута, избившего школьников из-за ревности

В Сургуте арестован 19-летний юноша, который избил двух школьников. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по ХМАО.
«Сегодня по ходатайству следователя СКР решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 19-летнему жителю Сургута предъявлено обвинение в совершении хулиганских действий с применением насилия в отношении двух несовершеннолетних учащихся вечерней школы», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
Об инциденте стало известно 7 сентября. 19-летний юноша приревновал свою знакомую. Он избил девушку и ее парня. В соцсетях сообщалось, что брат злоумышленника после происшествия писал угрозы матери потерпевшего. Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.
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