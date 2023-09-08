Суд арестовал 19-летнего жителя Сургута, избившего школьников из-за ревности

09 сентября 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Юношу обвиняют в хулиганстве с применением насилия в отношении двух несовершеннолетних Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте арестован 19-летний юноша, который избил двух школьников. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по ХМАО. «Сегодня по ходатайству следователя СКР решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 19-летнему жителю Сургута предъявлено обвинение в совершении хулиганских действий с применением насилия в отношении двух несовершеннолетних учащихся вечерней школы», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Об инциденте стало известно 7 сентября. 19-летний юноша приревновал свою знакомую. Он избил девушку и ее парня. В соцсетях сообщалось, что брат злоумышленника после происшествия писал угрозы матери потерпевшего. Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

В Сургуте арестован 19-летний юноша, который избил двух школьников. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по ХМАО. «Сегодня по ходатайству следователя СКР решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 19-летнему жителю Сургута предъявлено обвинение в совершении хулиганских действий с применением насилия в отношении двух несовершеннолетних учащихся вечерней школы», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Об инциденте стало известно 7 сентября. 19-летний юноша приревновал свою знакомую. Он избил девушку и ее парня. В соцсетях сообщалось, что брат злоумышленника после происшествия писал угрозы матери потерпевшего. Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.