08 сентября 2023

Суд арестовал 19-летнего жителя Сургута, избившего школьников из-за ревности

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., браслеты, наручники
Юношу обвиняют в хулиганстве с применением насилия в отношении двух несовершеннолетних Фото:

В Сургуте арестован 19-летний юноша, который избил двух школьников. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по ХМАО.

«Сегодня по ходатайству следователя СКР решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 19-летнему жителю Сургута предъявлено обвинение в совершении хулиганских действий с применением насилия в отношении двух несовершеннолетних учащихся вечерней школы», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

Об инциденте стало известно 7 сентября. 19-летний юноша приревновал свою знакомую. Он избил девушку и ее парня. В соцсетях сообщалось, что брат злоумышленника после происшествия писал угрозы матери потерпевшего. Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

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В Сургуте арестован 19-летний юноша, который избил двух школьников. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по ХМАО. «Сегодня по ходатайству следователя СКР решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 19-летнему жителю Сургута предъявлено обвинение в совершении хулиганских действий с применением насилия в отношении двух несовершеннолетних учащихся вечерней школы», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Об инциденте стало известно 7 сентября. 19-летний юноша приревновал свою знакомую. Он избил девушку и ее парня. В соцсетях сообщалось, что брат злоумышленника после происшествия писал угрозы матери потерпевшего. Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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