09 сентября 2023

Иммунолог объяснила ранний подъем заболеваемости ОРВИ в России

Иммунолог Калинина: защита людей ослабла к ОРВИ после пандемии COVID-19
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионах РФ начался подъем заболеваемости ОРВИ Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ранний подъем заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в России свидетельствует о том, что у людей после пандемии COVID-19 осталось мало интерферона, который важен для обеспечения противовирусной защиты. Об этом URA.RU рассказала профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова, доктор медицинских наук Наталья Калинина.

«Может быть наличие в анамнезе ковидной инфекции, которая раздраконила всю противовирусную защиту. А она играет роль в гибели различных вирусов, в том числе гриппозного. Ведь только что перенесена ковидная инфекция. Получается, что ничему не обучилась наша противовирусная защита. Потому что мы даже более рано исчерпали запасы интерферона, который играет роль против ковида. Наверняка болеют люди, которые перенесли ковид», — сказала Наталья Калинина.

Однако иммунолог выразила уверенность, что нынешний эпидемический сезон пройдет спокойно для россиян. «Я думаю, что все должно пройти достаточно легко. Есть множественные механизмы усиления защиты. Сейчас организмы людей настороже после всех событий из-за ковидной инфекции», — подчеркнула доктор медицинских наук.

Ранее стало известно, что в Свердловской области стало больше заболевших ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей, людей, чувствующих недомогание, стало больше на две тысячи — отметка достигла 14 тысяч. В ХМАО также заметили ухудшение эпидемиологической ситуации. В Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 44% за четыре недели. При этом сезон респираторных инфекций обычно наступает в середине осени.

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Ранний подъем заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в России свидетельствует о том, что у людей после пандемии COVID-19 осталось мало интерферона, который важен для обеспечения противовирусной защиты. Об этом URA.RU рассказала профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова, доктор медицинских наук Наталья Калинина. «Может быть наличие в анамнезе ковидной инфекции, которая раздраконила всю противовирусную защиту. А она играет роль в гибели различных вирусов, в том числе гриппозного. Ведь только что перенесена ковидная инфекция. Получается, что ничему не обучилась наша противовирусная защита. Потому что мы даже более рано исчерпали запасы интерферона, который играет роль против ковида. Наверняка болеют люди, которые перенесли ковид», — сказала Наталья Калинина. Однако иммунолог выразила уверенность, что нынешний эпидемический сезон пройдет спокойно для россиян. «Я думаю, что все должно пройти достаточно легко. Есть множественные механизмы усиления защиты. Сейчас организмы людей настороже после всех событий из-за ковидной инфекции», — подчеркнула доктор медицинских наук. Ранее стало известно, что в Свердловской области стало больше заболевших ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей, людей, чувствующих недомогание, стало больше на две тысячи — отметка достигла 14 тысяч. В ХМАО также заметили ухудшение эпидемиологической ситуации. В Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 44% за четыре недели. При этом сезон респираторных инфекций обычно наступает в середине осени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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