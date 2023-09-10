Спикер Думы ХМАО использовал технологию АП на выборах тюменского губернатора. Фото

Спикер Думы ХМАО Хохряков проголосовал на выборах губернатора Тюменской области
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ВЫБОРЫ 2018. Голосование губернатора ХМАО Натальи Комаровой на выборах Президента России. Ханты-Мансийск, хохряков борис, выборы 2018, избирательный участок, выборы президента, голосование
Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков принял участие в выборах губернатора Тюменской области Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков принял участие в выборах губернатора Тюменской области. Он воспользовался технологией «Мобильный избиратель», чтобы проголосовать в Ханты-Мансийске, хотя зарегистрирован в Нижневартовске. Об этом сообщает корреспондент URA.RU c места событий. «Мобильный избиратель» — технология, разработанная Администрацией президента (АП), позволяющая голосовать на выборах тюменского губернатора в любом городе и регионе «матрешки» без открепительных удостоверений.

«Спикер окружного заксобрания Борис Хохряков принял участие в выборах губернатора Тюменской области. Он, как и губернатор Югры Наталья Комарова, голосовал на участке № 294 в Ханты-Мансийске. Спикер Думы ХМАО Хохряков воспользовался технологией АП, чтобы проголосовать вне дома на выборах тюменского губернатора. Он предварительно подал заявление и голосовал как „мобильный избиратель“ в Ханты-Мансийске, хотя зарегистрирован в Нижневартовске», — сообщает журналист.

Хохряков, бросая бюллетень в урну для голосования, сделал заявление. «За партнерские отношения между Югрой и Тюменской областью!» — сказал политик.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Наталья Комарова первой из югорских VIP-ов приняла участие в выборах главы Тюменской области. Она проголосовала в УИК № 294 в Ханты-Мансийске.

Спикер Думы ХМАО Борис Хохряков проголосовал на выборах главы Тюменской области
Спикер Думы ХМАО Борис Хохряков проголосовал на выборах главы Тюменской области
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Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков принял участие в выборах губернатора Тюменской области. Он воспользовался технологией «Мобильный избиратель», чтобы проголосовать в Ханты-Мансийске, хотя зарегистрирован в Нижневартовске. Об этом сообщает корреспондент URA.RU c места событий. «Мобильный избиратель» — технология, разработанная Администрацией президента (АП), позволяющая голосовать на выборах тюменского губернатора в любом городе и регионе «матрешки» без открепительных удостоверений. «Спикер окружного заксобрания Борис Хохряков принял участие в выборах губернатора Тюменской области. Он, как и губернатор Югры Наталья Комарова, голосовал на участке № 294 в Ханты-Мансийске. Спикер Думы ХМАО Хохряков воспользовался технологией АП, чтобы проголосовать вне дома на выборах тюменского губернатора. Он предварительно подал заявление и голосовал как „мобильный избиратель“ в Ханты-Мансийске, хотя зарегистрирован в Нижневартовске», — сообщает журналист. Хохряков, бросая бюллетень в урну для голосования, сделал заявление. «За партнерские отношения между Югрой и Тюменской областью!» — сказал политик. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Наталья Комарова первой из югорских VIP-ов приняла участие в выборах главы Тюменской области. Она проголосовала в УИК № 294 в Ханты-Мансийске.
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