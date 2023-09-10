Полиция задержала помощника депутата Госдумы РФ Ивана Федина Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

В Омске на одном из избирательных участков полицейские задержали второго секретаря Омского обкома КПРФ, помощника депутата Госдумы РФ Ивана Федина. Об этом сообщили на сайте Коммунистической партии.

«Федин отказался выполнять требование силовиков. Тогда его попытались скрутить, повредив при этом руку, и доставили в отдел полиции №1 Кировского округа», — написали на сайте партии. Там рассказали, что полицейские заявили Федину, что им пришла «ориентировка» о том, что кто-то незаконно агитировал на избирательных участках и попросили проехать в участок. Однако помощник депутата Госдумы РФ исполнять требование отказался.

URA.RU направило запрос в Избирательную комиссию и УМВД России по Омской области. Ответ ожидается.

С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний. Председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщила, что по результатам второго дня голосования в российских регионах было зафиксировано 143 нарушения на избирательных участках.