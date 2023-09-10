WP: в США среди республиканцев произошел раскол из-за Украины

10 сентября 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Между республиканцами в США началась битва из-за финансирования Украины Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Между республиканцами в США начинается противостояние по вопросу финансирования Украины. Об этом пишет The Washington Post. «Это создает рискованную битву между республиканцами осенью, когда республиканец Митч Макконнелл выражает поддержку Республиканской партии в Сенате за добавление запроса президента США Джо Байдена на экстренное финансирование [Украины] в размере 40 миллиардов долларов», — написали в статье. Там отмечают, что американский лидер своим запросом о дополнительных 24 миллиардах долларов помощи Киеву нанес удар по Республиканской партии, которая присоединилась к бывшему президенту Дональду Трампу, считая, что Украина не стоит столько денег для борьбы с Россией. Байден запросил у Конгресса для помощи Украине около 24 миллиардов долларов, а на решение внутренних проблем своей страны всего 16. Член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон заявил, что конгрессмены-республиканцы потребовали от американского президента отозвать запрос о новом финансировании помощи Украине на 24 млрд долларов. По его словам, американцы устали спонсировать украинский конфликт, передает RT. Республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что Байден отправляет деньги киевскому режиму вместо того, чтобы помочь американцам.

Между республиканцами в США начинается противостояние по вопросу финансирования Украины. Об этом пишет The Washington Post. «Это создает рискованную битву между республиканцами осенью, когда республиканец Митч Макконнелл выражает поддержку Республиканской партии в Сенате за добавление запроса президента США Джо Байдена на экстренное финансирование [Украины] в размере 40 миллиардов долларов», — написали в статье. Там отмечают, что американский лидер своим запросом о дополнительных 24 миллиардах долларов помощи Киеву нанес удар по Республиканской партии, которая присоединилась к бывшему президенту Дональду Трампу, считая, что Украина не стоит столько денег для борьбы с Россией. Байден запросил у Конгресса для помощи Украине около 24 миллиардов долларов, а на решение внутренних проблем своей страны всего 16. Член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон заявил, что конгрессмены-республиканцы потребовали от американского президента отозвать запрос о новом финансировании помощи Украине на 24 млрд долларов. По его словам, американцы устали спонсировать украинский конфликт, передает RT. Республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что Байден отправляет деньги киевскому режиму вместо того, чтобы помочь американцам.