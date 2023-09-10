Буданов: наступление ВСУ продолжится зимой

10 сентября 2023 в 08:58 Размер текста - 17 +

Зима не повлияет на наступление ВСУ, заявил Кирилл Буданов Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не остановят контрнаступление зимой, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Боевые действия будут продолжаться вне зависимости от холода, сырости и грязи. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Контрнаступление будет продолжено. В холод, сырость и грязь бороться сложнее», — передает слова Буданова Reuters. Буданов также сообщил, что наступление проводится на нескольких направлениях и признал, что его прогресс более медленный, чем он ожидал. Глава ГУР Украины охарактеризовал ситуацию как сложную. Ранее стало известно, что у Киева осталось примерно 6-7 недель на продолжение контрнаступления до достижения кульминации боевых действий. ВСУ находятся под давлением времени для достижения хотя бы минимальных успехов. Украине необходимо действовать быстро, так как осень с ухудшающейся погодой ограничивает возможности. В самом ближайшем будущем условия для боевых действий станут тяжелыми для ВСУ, передает RT.

ВСУ не остановят контрнаступление зимой, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Боевые действия будут продолжаться вне зависимости от холода, сырости и грязи. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Контрнаступление будет продолжено. В холод, сырость и грязь бороться сложнее», — передает слова Буданова Reuters. Буданов также сообщил, что наступление проводится на нескольких направлениях и признал, что его прогресс более медленный, чем он ожидал. Глава ГУР Украины охарактеризовал ситуацию как сложную. Ранее стало известно, что у Киева осталось примерно 6-7 недель на продолжение контрнаступления до достижения кульминации боевых действий. ВСУ находятся под давлением времени для достижения хотя бы минимальных успехов. Украине необходимо действовать быстро, так как осень с ухудшающейся погодой ограничивает возможности. В самом ближайшем будущем условия для боевых действий станут тяжелыми для ВСУ, передает RT.