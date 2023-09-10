Буданов: наступление ВСУ продолжится зимой

ВСУ не остановят контрнаступление зимой, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Боевые действия будут продолжаться вне зависимости от холода, сырости и грязи. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
«Контрнаступление будет продолжено. В холод, сырость и грязь бороться сложнее», — передает слова Буданова Reuters. Буданов также сообщил, что наступление проводится на нескольких направлениях и признал, что его прогресс более медленный, чем он ожидал. Глава ГУР Украины охарактеризовал ситуацию как сложную.
Ранее стало известно, что у Киева осталось примерно 6-7 недель на продолжение контрнаступления до достижения кульминации боевых действий. ВСУ находятся под давлением времени для достижения хотя бы минимальных успехов. Украине необходимо действовать быстро, так как осень с ухудшающейся погодой ограничивает возможности. В самом ближайшем будущем условия для боевых действий станут тяжелыми для ВСУ, передает RT.
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