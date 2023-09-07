В администрации Байдена Украине отвели 1,5 месяца на завершение контрнаступления

07 сентября 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

У ВСУ осталось полтора месяца для того, чтобы добиться успеха в контрнаступлении, пишет The Economist Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В администрации президента США Джо Байдена Украине отведены последние 1,5 месяца на контрнаступление. Один из американских чиновников говорит о сроке в шесть-семь недель перед достижением кульминации боевых действий. Об этом пишет журнал The Economist. «У Украины осталось от шести до семи недель боевых действий, прежде чем ее контрнаступление достигнет кульминации», — передает слова одного из американских чиновников журнал. Там добавили, что существуют противоречия в отношении ожидаемых результатов наступательной операции. Некоторые считают, что украинская армия, понеся большие потери и бросив большую часть резервов, вряд ли сможет прорваться далеко. Ожидается, что контрнаступление ВСУ завершится до конца сентября, согласно заявлению отставного офицера ВС США Дэниела Дэвиса. Для преодоления российской обороны украинской армии необходимо продвинуться на 16 километров. Солдаты ВСУ выражают неудовлетворение медленным и незначительным прогрессом их контрнаступления. Украинские ресурсы истощаются и офицеры ВСУ все чаще прибегают к атакам беспилотников по российской территории, что свидетельствует о попытке компенсировать провал контрнаступления, передают «Дни.ру».

В администрации президента США Джо Байдена Украине отведены последние 1,5 месяца на контрнаступление. Один из американских чиновников говорит о сроке в шесть-семь недель перед достижением кульминации боевых действий. Об этом пишет журнал The Economist. «У Украины осталось от шести до семи недель боевых действий, прежде чем ее контрнаступление достигнет кульминации», — передает слова одного из американских чиновников журнал. Там добавили, что существуют противоречия в отношении ожидаемых результатов наступательной операции. Некоторые считают, что украинская армия, понеся большие потери и бросив большую часть резервов, вряд ли сможет прорваться далеко. Ожидается, что контрнаступление ВСУ завершится до конца сентября, согласно заявлению отставного офицера ВС США Дэниела Дэвиса. Для преодоления российской обороны украинской армии необходимо продвинуться на 16 километров. Солдаты ВСУ выражают неудовлетворение медленным и незначительным прогрессом их контрнаступления. Украинские ресурсы истощаются и офицеры ВСУ все чаще прибегают к атакам беспилотников по российской территории, что свидетельствует о попытке компенсировать провал контрнаступления, передают «Дни.ру».