Комбат Ходаковский допустил, что ВСУ достигли целей в ходе наступления

10 сентября 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Киев превратил «маленький результат в большую победу» Фото: U.S. Army / SarahBeth Davis новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) достигли целей контрнаступления, считает замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, Киев превратил «маленький результат в большую победу». «Судя по результату „контрнаступа“, этот сезон для противника станет сезоном разочарований. Конечно, каждый маленький результат он пытается превратить в большую победу, заставляя все свои медийные средства взахлеб восхвалять силу украинского оружия, но если цель состоит в череде мелких поводов, тогда можно сказать, что она достигнута», — написал Ходаковский в своем telegram-канале. Он считает, что России необходимо учитывать «украинский неуспех при планировании собственных будущих наступательных операций. Ходаковский отметил, что «стратегия ползучего наступления себя не оправдала». Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко ранее заявил, что украинская армия не сможет в этом году выйти к Азовскому морю, как планировалось. Контрнаступление идет слишком медленно. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что оно продолжится зимой.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) достигли целей контрнаступления, считает замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, Киев превратил «маленький результат в большую победу». «Судя по результату „контрнаступа“, этот сезон для противника станет сезоном разочарований. Конечно, каждый маленький результат он пытается превратить в большую победу, заставляя все свои медийные средства взахлеб восхвалять силу украинского оружия, но если цель состоит в череде мелких поводов, тогда можно сказать, что она достигнута», — написал Ходаковский в своем telegram-канале. Он считает, что России необходимо учитывать «украинский неуспех при планировании собственных будущих наступательных операций. Ходаковский отметил, что «стратегия ползучего наступления себя не оправдала». Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко ранее заявил, что украинская армия не сможет в этом году выйти к Азовскому морю, как планировалось. Контрнаступление идет слишком медленно. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что оно продолжится зимой.