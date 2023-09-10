Лавров назвал саммит G20 переломным

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Саммит G20 демонстрирует положительные результаты, заявил Сергей Лавров Фото:

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о положительных результатах саммита G20. Он отметил, что «двадцатка» в настоящее время проходит через процесс внутренних реформ, и заявил, что считает саммит переломным.

«Саммит G20 оказался переломным и успешным», — сказал Лавров в эфире телеканала Россия 24. Глава МИД РФ заявил, что «большая двадцатка» в настоящее время проходит через процесс внутренней реформы. Попытки западных стран «украинизировать повестку» индийского саммита провалились, заключил Лавров.

Страны G20 в ходе саммита, проводимого в Нью-Дели с 9 по 10 сентября, приняли итоговую декларацию, опубликованную Индией. В этом 34-страничном документе подчеркивается важность возобновления зерновой сделки и отказа от использования ядерного оружия.

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил о положительных результатах саммита G20. Он отметил, что «двадцатка» в настоящее время проходит через процесс внутренних реформ, и заявил, что считает саммит переломным. «Саммит G20 оказался переломным и успешным», — сказал Лавров в эфире телеканала Россия 24. Глава МИД РФ заявил, что «большая двадцатка» в настоящее время проходит через процесс внутренней реформы. Попытки западных стран «украинизировать повестку» индийского саммита провалились, заключил Лавров. Страны G20 в ходе саммита, проводимого в Нью-Дели с 9 по 10 сентября, приняли итоговую декларацию, опубликованную Индией. В этом 34-страничном документе подчеркивается важность возобновления зерновой сделки и отказа от использования ядерного оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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