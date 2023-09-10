Лавров назвал саммит G20 переломным

10 сентября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Саммит G20 демонстрирует положительные результаты, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД России Сергей Лавров заявил о положительных результатах саммита G20. Он отметил, что «двадцатка» в настоящее время проходит через процесс внутренних реформ, и заявил, что считает саммит переломным. «Саммит G20 оказался переломным и успешным», — сказал Лавров в эфире телеканала Россия 24. Глава МИД РФ заявил, что «большая двадцатка» в настоящее время проходит через процесс внутренней реформы. Попытки западных стран «украинизировать повестку» индийского саммита провалились, заключил Лавров. Страны G20 в ходе саммита, проводимого в Нью-Дели с 9 по 10 сентября, приняли итоговую декларацию, опубликованную Индией. В этом 34-страничном документе подчеркивается важность возобновления зерновой сделки и отказа от использования ядерного оружия.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о положительных результатах саммита G20. Он отметил, что «двадцатка» в настоящее время проходит через процесс внутренних реформ, и заявил, что считает саммит переломным. «Саммит G20 оказался переломным и успешным», — сказал Лавров в эфире телеканала Россия 24. Глава МИД РФ заявил, что «большая двадцатка» в настоящее время проходит через процесс внутренней реформы. Попытки западных стран «украинизировать повестку» индийского саммита провалились, заключил Лавров. Страны G20 в ходе саммита, проводимого в Нью-Дели с 9 по 10 сентября, приняли итоговую декларацию, опубликованную Индией. В этом 34-страничном документе подчеркивается важность возобновления зерновой сделки и отказа от использования ядерного оружия.