Лавров: Запад хочет вернуть Россию в зерновую сделку провальными путями

10 сентября 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Запад должен делать ответные шаги в сторону РФ, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Запад предпринимает попытки восстановить зерновую сделку через нереалистичные схемы подключения Россельхозбанка к SWIFT, которые обречены на провал. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Запад пытается уговорить Россию согласиться на нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка к SWIFT через филиал в Люксембурге», — заявил Лавров в эфире телеканала Россия 24. Он добавил, что Москва высоко ценит усилия генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке, но они будут безуспешными, если Запад будет только обещать, но не предпринимать шаги в направлении российской стороны. Ранее Международная банковская система SWIFT выразила готовность подключить «дочку» Россельхозбанка к своей системе платежей в течение месяца, как указано в письме генсека ООН главе МИД РФ. Однако Россия рассмотрит возвращение к зерновой сделке только после выполнения обязательств со стороны Запада, в том числе подключения самого Россельхозбанка, а не только его филиала. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала сомнения в эффективности нового пакета предложений ООН по зерновой сделке, передает «Национальная служба новостей».

Запад предпринимает попытки восстановить зерновую сделку через нереалистичные схемы подключения Россельхозбанка к SWIFT, которые обречены на провал. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Запад пытается уговорить Россию согласиться на нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка к SWIFT через филиал в Люксембурге», — заявил Лавров в эфире телеканала Россия 24. Он добавил, что Москва высоко ценит усилия генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке, но они будут безуспешными, если Запад будет только обещать, но не предпринимать шаги в направлении российской стороны. Ранее Международная банковская система SWIFT выразила готовность подключить «дочку» Россельхозбанка к своей системе платежей в течение месяца, как указано в письме генсека ООН главе МИД РФ. Однако Россия рассмотрит возвращение к зерновой сделке только после выполнения обязательств со стороны Запада, в том числе подключения самого Россельхозбанка, а не только его филиала. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала сомнения в эффективности нового пакета предложений ООН по зерновой сделке, передает «Национальная служба новостей».