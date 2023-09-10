Глава МИД РФ назвал странными учения США и Армении

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Москва надеется, что союзнические обязательства с Арменией перевесят в политике страны, заявил Сергей Лавров Фото:

Учения США и Армении выглядят странно, поскольку Ереван не участвует в них в рамках ОДКБ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Учения Армении и США выглядят странно с учетом того, что Ереван отказывается от учений в рамках ОДКБ», — сказал Лавров в эфире телеканала Россия 24. Он добавил, в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, нет ничего хорошего. Россия надеется, что все союзнические обязательства с Ереваном «возобладают в политике Армении, РФ ценит эти отношения», подчеркнул Лавров.

В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские военные учения. Об этом сообщили в Минобороны страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы Еревана вызывают настороженность, передает RT.

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Учения США и Армении выглядят странно, поскольку Ереван не участвует в них в рамках ОДКБ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Учения Армении и США выглядят странно с учетом того, что Ереван отказывается от учений в рамках ОДКБ», — сказал Лавров в эфире телеканала Россия 24. Он добавил, в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, нет ничего хорошего. Россия надеется, что все союзнические обязательства с Ереваном «возобладают в политике Армении, РФ ценит эти отношения», подчеркнул Лавров. В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские военные учения. Об этом сообщили в Минобороны страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы Еревана вызывают настороженность, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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