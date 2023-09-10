Глава МИД РФ назвал странными учения США и Армении

10 сентября 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Москва надеется, что союзнические обязательства с Арменией перевесят в политике страны, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Учения США и Армении выглядят странно, поскольку Ереван не участвует в них в рамках ОДКБ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Учения Армении и США выглядят странно с учетом того, что Ереван отказывается от учений в рамках ОДКБ», — сказал Лавров в эфире телеканала Россия 24. Он добавил, в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, нет ничего хорошего. Россия надеется, что все союзнические обязательства с Ереваном «возобладают в политике Армении, РФ ценит эти отношения», подчеркнул Лавров. В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские военные учения. Об этом сообщили в Минобороны страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы Еревана вызывают настороженность, передает RT.

Учения США и Армении выглядят странно, поскольку Ереван не участвует в них в рамках ОДКБ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Учения Армении и США выглядят странно с учетом того, что Ереван отказывается от учений в рамках ОДКБ», — сказал Лавров в эфире телеканала Россия 24. Он добавил, в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, нет ничего хорошего. Россия надеется, что все союзнические обязательства с Ереваном «возобладают в политике Армении, РФ ценит эти отношения», подчеркнул Лавров. В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские военные учения. Об этом сообщили в Минобороны страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы Еревана вызывают настороженность, передает RT.