11 сентября 2023

Певица Варвара приехала на избирательный участок перед концертом в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Певица рассказала, что поучаствовала в голосовании онлайн
Певица рассказала, что поучаствовала в голосовании онлайн Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Этно-поп-исполнительница и заслуженная артистка России Варвара посетила избирательный участок в Сургуте (ХМАО), который расположен в историческом парке «Россия — моя история». На встрече с поклонниками и журналистами певица рассказала о важности участия в выборах, передает корреспондент URA.RU.

«Выборы важны, но призывать я никого не буду, так как желание должно идти от сердца. Например, Сургут — хороший город, значит надо идти и делать его еще лучше. Я тоже проголосовала, сделала это электронно. Это наша Россия, наша жизнь, и мы должны двигаться дальше и видеть только хорошее», — подытожила Варвара. В Сургуте у певицы вечером состоится концерт, который будет проходить в театре СурГУ.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в самом мультимедийном избирательном участке Сургута (ХМАО), который находится в историческом парке «Россия — моя история», горожан бесплатно приглашают посетить выставку. В музейном центре проходит две бесплатные выставочные экспозиции «20 век и современность» и «Рюриковичи и Романовы».

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Этно-поп-исполнительница и заслуженная артистка России Варвара посетила избирательный участок в Сургуте (ХМАО), который расположен в историческом парке «Россия — моя история». На встрече с поклонниками и журналистами певица рассказала о важности участия в выборах, передает корреспондент URA.RU. «Выборы важны, но призывать я никого не буду, так как желание должно идти от сердца. Например, Сургут — хороший город, значит надо идти и делать его еще лучше. Я тоже проголосовала, сделала это электронно. Это наша Россия, наша жизнь, и мы должны двигаться дальше и видеть только хорошее», — подытожила Варвара. В Сургуте у певицы вечером состоится концерт, который будет проходить в театре СурГУ. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в самом мультимедийном избирательном участке Сургута (ХМАО), который находится в историческом парке «Россия — моя история», горожан бесплатно приглашают посетить выставку. В музейном центре проходит две бесплатные выставочные экспозиции «20 век и современность» и «Рюриковичи и Романовы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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