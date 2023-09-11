Певица Варвара приехала на избирательный участок перед концертом в Сургуте

10 сентября 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Певица рассказала, что поучаствовала в голосовании онлайн Фото: Евгений Неупокоев © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 Этно-поп-исполнительница и заслуженная артистка России Варвара посетила избирательный участок в Сургуте (ХМАО), который расположен в историческом парке «Россия — моя история». На встрече с поклонниками и журналистами певица рассказала о важности участия в выборах, передает корреспондент URA.RU. «Выборы важны, но призывать я никого не буду, так как желание должно идти от сердца. Например, Сургут — хороший город, значит надо идти и делать его еще лучше. Я тоже проголосовала, сделала это электронно. Это наша Россия, наша жизнь, и мы должны двигаться дальше и видеть только хорошее», — подытожила Варвара. В Сургуте у певицы вечером состоится концерт, который будет проходить в театре СурГУ. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в самом мультимедийном избирательном участке Сургута (ХМАО), который находится в историческом парке «Россия — моя история», горожан бесплатно приглашают посетить выставку. В музейном центре проходит две бесплатные выставочные экспозиции «20 век и современность» и «Рюриковичи и Романовы».

Этно-поп-исполнительница и заслуженная артистка России Варвара посетила избирательный участок в Сургуте (ХМАО), который расположен в историческом парке «Россия — моя история». На встрече с поклонниками и журналистами певица рассказала о важности участия в выборах, передает корреспондент URA.RU. «Выборы важны, но призывать я никого не буду, так как желание должно идти от сердца. Например, Сургут — хороший город, значит надо идти и делать его еще лучше. Я тоже проголосовала, сделала это электронно. Это наша Россия, наша жизнь, и мы должны двигаться дальше и видеть только хорошее», — подытожила Варвара. В Сургуте у певицы вечером состоится концерт, который будет проходить в театре СурГУ. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в самом мультимедийном избирательном участке Сургута (ХМАО), который находится в историческом парке «Россия — моя история», горожан бесплатно приглашают посетить выставку. В музейном центре проходит две бесплатные выставочные экспозиции «20 век и современность» и «Рюриковичи и Романовы».