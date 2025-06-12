В Нижневартовске продается отреставрированный ретро-холодильник «Юрюзань» За технику 1966 года выпуска продавец просит 32 тысячи рублей.
«Продам отреставрированный ретро-холодильник „Юрюзань“ 1966 год выпуска. Стоимость 32 тысячи рублей», — сообщил продавец на сайте бесплатных объявлений.
Техника времен СССР с его слов работает идеально. Компрессор у холодильника оригинальный, а вот с внешним видом пришлось поработать. Владелец перекрасил его, заменил электронику, штатную лампочку на светодиодную. Кроме того, холодильник смонтирован на колеса. «Мне кажется этот холодильник еще не только меня переживёт. Он в 22-й век войдет своим ходом», — добавил владелец.
Подобной техники в стране продается не так много. К примеру, аналогичный холодильник на «Авито» продается только в Астрахани. За него хотят выручить 25 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани (ХМАО) продают полноприводный Subaru Justy 1992 года выпуска за 40 тысяч рублей. Автомобиль выставлен на сайте бесплатных объявлений.
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