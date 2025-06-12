12 июня 2025

В ХМАО выставлен на продажу раритетный холодильник, которому 50 лет. Фото

В ХМАО выставлен на продажу раритетный холодильник Юрюзань, которому 50 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Холoдильник «Юpюзaнь» 1966 год выпуcка стоит 32 тысячи рублей
Холoдильник «Юpюзaнь» 1966 год выпуcка стоит 32 тысячи рублей Фото:

В Нижневартовске продается отреставрированный ретро-холодильник «Юрюзань» За технику 1966 года выпуска продавец просит 32 тысячи рублей.

«Продам отреставрированный ретро-холодильник „Юрюзань“ 1966 год выпуска. Стоимость 32 тысячи рублей», — сообщил продавец на сайте бесплатных объявлений.

Техника времен СССР с его слов работает идеально. Компрессор у холодильника оригинальный, а вот с внешним видом пришлось поработать. Владелец перекрасил его, заменил электронику, штатную лампочку на светодиодную. Кроме того, холодильник смонтирован на колеса. «Мне кажется этот холодильник еще не только меня переживёт. Он в 22-й век войдет своим ходом», — добавил владелец.

Подобной техники в стране продается не так много. К примеру, аналогичный холодильник на «Авито» продается только в Астрахани. За него хотят выручить 25 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани (ХМАО) продают полноприводный Subaru Justy 1992 года выпуска за 40 тысяч рублей. Автомобиль выставлен на сайте бесплатных объявлений.

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В Нижневартовске продается отреставрированный ретро-холодильник «Юрюзань» За технику 1966 года выпуска продавец просит 32 тысячи рублей. «Продам отреставрированный ретро-холодильник „Юрюзань“ 1966 год выпуска. Стоимость 32 тысячи рублей», — сообщил продавец на сайте бесплатных объявлений. Техника времен СССР с его слов работает идеально. Компрессор у холодильника оригинальный, а вот с внешним видом пришлось поработать. Владелец перекрасил его, заменил электронику, штатную лампочку на светодиодную. Кроме того, холодильник смонтирован на колеса. «Мне кажется этот холодильник еще не только меня переживёт. Он в 22-й век войдет своим ходом», — добавил владелец. Подобной техники в стране продается не так много. К примеру, аналогичный холодильник на «Авито» продается только в Астрахани. За него хотят выручить 25 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани (ХМАО) продают полноприводный Subaru Justy 1992 года выпуска за 40 тысяч рублей. Автомобиль выставлен на сайте бесплатных объявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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