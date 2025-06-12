В Сургуте первой на свет в День России появилась девочка-богатырша

Четырехкилограммовая девочка родилась первой в Сургуте в День России
В Сургутском окружном перинатальном центре (ХМАО) первой в День России родилась девочка весом четыре килограмма. Об этом сотрудники сообщили в telegram-канале медучреждения.
«В День России и День Сургута первым ребенком, родившимся в нашем центре, стала девочка. Она появилась на свет в 00:20 12 июня весом четыре килограмма и ростом 54 сантиметра», — следует из сообщения.
В предыдущую значимую дату — 9 Мая первой на свет в перинатальном центре также появилась девочка весом 2,8 килограмма. В праздничные дни врачи находятся на посту.
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