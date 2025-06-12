12 июня 2025

В Сургуте первой на свет в День России появилась девочка-богатырша

В День России первой в Сургуте родилась девочка весом 4 килограмма
© Служба новостей «URA.RU»
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Четырехкилограммовая девочка родилась первой в Сургуте в День России
Четырехкилограммовая девочка родилась первой в Сургуте в День России Фото:

В Сургутском окружном перинатальном центре (ХМАО) первой в День России родилась девочка весом четыре килограмма. Об этом сотрудники сообщили в telegram-канале медучреждения.

«В День России и День Сургута первым ребенком, родившимся в нашем центре, стала девочка. Она появилась на свет в 00:20 12 июня весом четыре килограмма и ростом 54 сантиметра», — следует из сообщения.

В предыдущую значимую дату — 9 Мая первой на свет в перинатальном центре также появилась девочка весом 2,8 килограмма. В праздничные дни врачи находятся на посту.

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В Сургутском окружном перинатальном центре (ХМАО) первой в День России родилась девочка весом четыре килограмма. Об этом сотрудники сообщили в telegram-канале медучреждения. «В День России и День Сургута первым ребенком, родившимся в нашем центре, стала девочка. Она появилась на свет в 00:20 12 июня весом четыре килограмма и ростом 54 сантиметра», — следует из сообщения. В предыдущую значимую дату — 9 Мая первой на свет в перинатальном центре также появилась девочка весом 2,8 килограмма. В праздничные дни врачи находятся на посту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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