Сургутян зовут на поклон водному духу

Жителей Сургута (ХМАО) приглашают на национальный праздник, где устроят заплывы на национальных лодках ханты и манси — обласах. Перед соревнованиями по поверью югорских аборигенов принято поклониться водному духу. Анонс опубликован в telegram-канале администрации города.
«Мероприятие пройдет 15 июня в 14:00 на площадке у Дома коренных народов Севера историко-культурного центра „Старый Сургут“ и берегу реки Саймы. Вход свободный», — следует из сообщения.
В программе — обряд поклонения водяному духу, соревнования по гребле на обласах, ярмарка национальных сувениров, концерт. Событие завершится церемонией награждения победителей и участников.
С размахом праздник по традиции отметят и в Ханты-Мансийске. Кубок губернатора ХМАО по гребле на обласах состоится 5-6 июля. В заплывах примут участие около 270 спортсменов.
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