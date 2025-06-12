12 июня 2025

Сургутян зовут на поклон водному духу

В Сургуте устроят заплывы на хантыйских лодках с обрядом поклонения водному духу
© Служба новостей «URA.RU»
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«День обласа» отметят в Сургуте 15 июня
«День обласа» отметят в Сургуте 15 июня Фото:

Жителей Сургута (ХМАО) приглашают на национальный праздник, где устроят заплывы на национальных лодках ханты и манси — обласах. Перед соревнованиями по поверью югорских аборигенов принято поклониться водному духу. Анонс опубликован в telegram-канале администрации города.

«Мероприятие пройдет 15 июня в 14:00 на площадке у Дома коренных народов Севера историко-культурного центра „Старый Сургут“ и берегу реки Саймы. Вход свободный», — следует из сообщения.

В программе — обряд поклонения водяному духу, соревнования по гребле на обласах, ярмарка национальных сувениров, концерт. Событие завершится церемонией награждения победителей и участников.

С размахом праздник по традиции отметят и в Ханты-Мансийске. Кубок губернатора ХМАО по гребле на обласах состоится 5-6 июля. В заплывах примут участие около 270 спортсменов.

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Жителей Сургута (ХМАО) приглашают на национальный праздник, где устроят заплывы на национальных лодках ханты и манси — обласах. Перед соревнованиями по поверью югорских аборигенов принято поклониться водному духу. Анонс опубликован в telegram-канале администрации города. «Мероприятие пройдет 15 июня в 14:00 на площадке у Дома коренных народов Севера историко-культурного центра „Старый Сургут“ и берегу реки Саймы. Вход свободный», — следует из сообщения. В программе — обряд поклонения водяному духу, соревнования по гребле на обласах, ярмарка национальных сувениров, концерт. Событие завершится церемонией награждения победителей и участников. С размахом праздник по традиции отметят и в Ханты-Мансийске. Кубок губернатора ХМАО по гребле на обласах состоится 5-6 июля. В заплывах примут участие около 270 спортсменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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