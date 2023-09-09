В Сургуте избирателей приглашают на бесплатную экскурсию в мультимедийный парк

В самом мультимедийном избирательном участке Сургута (ХМАО), который находится в историческом парке «Россия — моя история», горожан бесплатно приглашают посетить выставку. Об этом на брифинге журналистам рассказала председатель участково-избирательной комиссии №712 Татьяна Андроник.
«В нашем музейном центре сегодня проходит бесплатная выставочная экспозиция „20 век и современность“, а также еще одна экспозиция для избирателей — „Рюриковичи и Романовы“. Можно пройти на экскурсию как до процесса голосования, так и после. И избиратели активно пользуются этой возможностью», — сообщила председатель комиссии.
По словам Андроник, высокая активность на избирательном участке обусловлена удобством размещения локации и ее доступностью для всех категорий граждан. Рядом с участком №712 расположен один из крупнейших жилых комплексов в Сургуте.
Ранее URA.RU писало о том, что избирком Сургута (ХМАО) подготовила сюрпризы для пяти тысяч человек, которые впервые примут участие в выборах. Им обещают вручить небольшие презенты.
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