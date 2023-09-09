09 сентября 2023

В Сургуте избирателей приглашают на бесплатную экскурсию в мультимедийный парк

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Сечение» в арт-галерее Ельцин Центра. Екатеринбург, инсталляция, выставка сечение
Экскурсию для избирателей проведут по двум историческим экспозициям парка Фото:
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В самом мультимедийном избирательном участке Сургута (ХМАО), который находится в историческом парке «Россия — моя история», горожан бесплатно приглашают посетить выставку. Об этом на брифинге журналистам рассказала председатель участково-избирательной комиссии №712 Татьяна Андроник.

«В нашем музейном центре сегодня проходит бесплатная выставочная экспозиция „20 век и современность“, а также еще одна экспозиция для избирателей — „Рюриковичи и Романовы“. Можно пройти на экскурсию как до процесса голосования, так и после. И избиратели активно пользуются этой возможностью», — сообщила председатель комиссии.

По словам Андроник, высокая активность на избирательном участке обусловлена удобством размещения локации и ее доступностью для всех категорий граждан. Рядом с участком №712 расположен один из крупнейших жилых комплексов в Сургуте.

Ранее URA.RU писало о том, что избирком Сургута (ХМАО) подготовила сюрпризы для пяти тысяч человек, которые впервые примут участие в выборах. Им обещают вручить небольшие презенты.

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В самом мультимедийном избирательном участке Сургута (ХМАО), который находится в историческом парке «Россия — моя история», горожан бесплатно приглашают посетить выставку. Об этом на брифинге журналистам рассказала председатель участково-избирательной комиссии №712 Татьяна Андроник. «В нашем музейном центре сегодня проходит бесплатная выставочная экспозиция „20 век и современность“, а также еще одна экспозиция для избирателей — „Рюриковичи и Романовы“. Можно пройти на экскурсию как до процесса голосования, так и после. И избиратели активно пользуются этой возможностью», — сообщила председатель комиссии. По словам Андроник, высокая активность на избирательном участке обусловлена удобством размещения локации и ее доступностью для всех категорий граждан. Рядом с участком №712 расположен один из крупнейших жилых комплексов в Сургуте. Ранее URA.RU писало о том, что избирком Сургута (ХМАО) подготовила сюрпризы для пяти тысяч человек, которые впервые примут участие в выборах. Им обещают вручить небольшие презенты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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