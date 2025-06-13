13 июня 2025

Боец из ХМАО вызволен из украинского плена

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Об освобождении югорского бойца стало известно 14 июня
Об освобождении югорского бойца стало известно 14 июня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащего из ХМАО удалось вызволить из украинского плена. По данным источника URA.RU, в рамках последнего обмена 14 июня в Россию вернулся боец из Нягани.

«В ходе обмена удалось вернуть контрактника. Он из Нягани», — сообщил инсайдер.

Обмен подтвердила югорский уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова. «Он был в плену с декабря 2023 года», — пояснила омбудсмен.

В конце мая на Родину вернулись еще четыре югорских бойца. Они из Сургута, Когалыма и Нефтеюганского района. Обмен по схеме «1000 на 1000» проходил с 23 по 25 мая. По словам замминистра обороны РФ Александра Фомиина, по итогам соглашения в Россию были возвращены 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Россия и Украина полностью выполнили договоренности по обмену пленными, достигнутые в Стамбуле.

Ранее власти ХМАО сообщали, что в конце мая ожидается возвращение из украинского плена двух бойцов округа, однако не исключали, что их число может увеличиться. Обмены пленными между Россией и Украиной проходят поэтапно с мая, по договоренностям, достигнутым в Стамбуле. В начале месяца домой уже вернулся мобилизованный из Нягани, а семьи военнослужащих получают необходимую поддержку от региональных властей.

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Военнослужащего из ХМАО удалось вызволить из украинского плена. По данным источника URA.RU, в рамках последнего обмена 14 июня в Россию вернулся боец из Нягани. «В ходе обмена удалось вернуть контрактника. Он из Нягани», — сообщил инсайдер. Обмен подтвердила югорский уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова. «Он был в плену с декабря 2023 года», — пояснила омбудсмен. В конце мая на Родину вернулись еще четыре югорских бойца. Они из Сургута, Когалыма и Нефтеюганского района. Обмен по схеме «1000 на 1000» проходил с 23 по 25 мая. По словам замминистра обороны РФ Александра Фомиина, по итогам соглашения в Россию были возвращены 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Россия и Украина полностью выполнили договоренности по обмену пленными, достигнутые в Стамбуле. Ранее власти ХМАО сообщали, что в конце мая ожидается возвращение из украинского плена двух бойцов округа, однако не исключали, что их число может увеличиться. Обмены пленными между Россией и Украиной проходят поэтапно с мая, по договоренностям, достигнутым в Стамбуле. В начале месяца домой уже вернулся мобилизованный из Нягани, а семьи военнослужащих получают необходимую поддержку от региональных властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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