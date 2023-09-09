У жительницы Кургана украли деньги в поликлинике

Жительница Кургана оставила в больнице без присмотра рюкзак и лишилась денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Кургана вернулась домой из больницы и обнаружила пропажу крупной суммы денег. Горожанку обокрали в поликлинике. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Жительница областного центра вошла в кабинет врача в больнице, а рюкзак, в котором лежали 32 тысячи рублей, оставила без присмотра. После возвращения домой она заметила, что денег нет, и обратилась в полицию», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Полиция поймала 37-летнюю ранее судимую жительницу микрорайона Глинки, которая и оказалась злоумышленницей. По словам правоохранителей, на подозреваемую завели уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Ранее у жительницы Кургана похитили автомобиль Nissan Murano, купленный за 2 миллиона 700 тысяч рублей. Машину угнали, пока хозяйка сидела в салоне красоты.